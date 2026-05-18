«Подобное поведение не будет терпимо»: Кадыров исключил из клуба «Ахмат» бойца Юнусова, напавшего на соседок

Решение приняли после недавнего конфликта, в котором участвовал спортсмен. Фото: минспорта ЧР

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров исключил Джихада Юнусова из бойцовского клуба «Ахмат». Решение приняли после недавнего конфликта, в котором участвовал спортсмен. Юнусов избил соседок из-за камеры в подъезде.

«Республиканский клуб “Ахмат” на протяжении всей своей истории придерживается высоких моральных ориентиров. Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба и всего чеченского народа и нашей республики в целом.

Боец ММА избил двух соседок в Чечне

Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем», – сказал Ахмат Кадыров.

Юнусов плеснул напиток в лицо одной из женщин. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Напомним, громкий инцидент произошел в одной из многоэтажек Грозного. На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде (возможно, незаконно), видно, как боец ММА полулегкой весовой категории Джихад Юнусов вместе с приятелем подходит к соседкам. В руках у спортсмена – стакан с кофе.

Словесная перепалка из-за камер быстро переросла в рукоприкладство: Юнусов сначала плеснул напиток в лицо одной из женщин, а затем нанес несколько ударов ей и второй соседке, вышедшей на шум. Одна из пострадавших получила удары ногой.

Женщины обратились в полицию. Фото: соцсети Джихада Юнусова

Женщины обратились в полицию. Как сообщил заместитель начальника отделения полиции № 1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев, материал зарегистрирован – сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напал за камеру в подъезде: боец ММА Джихад Юнусов избил соседок в Чечне – МВД начало проверку

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru