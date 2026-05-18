Туристка оседлала и избила ногами беременную ослицу в Дагестане. Местные жители возмущены поведением девушки: люди требуют, чтобы МВД республики обратило внимание на этот случай и провело проверку.

Видео с испуганным животным опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что рядом с ослицей лежит пустая пачка чипсов. Пользователи сети считают, что, скорее всего, приезжая накормила ими бедолагу. К слову, кормить ослов чипсами специалисты категорически не рекомендуют: такое лакомство может серьезно навредить пищеварению животного.

Когда девушка стала взбираться на спину беременной ослицы, на фоне звучали одобрительные возгласы всех остальных присутствующих. Животное, явно не желающее, чтобы на нем катались, стало сопротивляться и не захотело возить живодерку на своей спине. Девушке такой расклад не подошел – она отпинала жертву ногами в живот, чтобы та наконец сдвинулась с места. (Кататься на ослах без седла и вовсе нельзя – без него нагрузка на спину животного распределяется неправильно).

Кто-то за кадром все-таки посоветовал не бить ослицу ногами – «а то роды придется принимать».

В соцсетях негодуют: «Слов нет… Бедное животное. Просим МВД провести проверку». При этом многие винят в случившемся не саму туристку, а гида, который ее сопровождал и снимал на камеру издевательство над животным:

«Туристы здесь ни в чем не виноваты – это гиды. На все, что угодно, пойдут ради денег и развлечений. Тошнит от таких людей»;

«Нет бы запретить такое делать, а он “ха-ха” ловит, еще и на видео снимает»;

«Столько людей там стоят и молчат. Глупость так и прет».

В МВД по Республике Дагестан ситуацию пока не комментировали.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru