Аида Каргинова учится в осетинском техникуме на спасателя. Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

Студентка из Северной Осетии спасла мужчину на курорте. 19-летняя Аида Каргинова отдыхала с семьей в станице Тамань Краснодарского края. Недалеко от места, где остановилась семья, строитель оступился и получил серьезную травму – разбил спину об острый предмет.

«В какой то момент к нам постучались в окно и сказали, что у человека кровь. Я взяла все, что у меня в аптечке – бинты, марли. Когда я увидела картину, человек был в крови, рядом стояли люди», – рассказывала Аида в интервью местному телеканалу.

Скорой помощи в самой Тамани нет – вызванной карете из ближайшего пункта ехать около двух часов. Девушка, обучающаяся на специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», не испугалась и быстро сориентировалась. Она перевязала спину мужчине и сдавила рану.

Но на этом спасательная операция не закончилась – девушка попросила рабочих смастерить носилки из подручных материалов. Раненого уложили на живот. Следующие два часа студентка была рядом с пострадавшим и ждала скорую.

Медики признали – если бы не Аида, состояние мужчины могло быть гораздо хуже Сейчас мужчина хорошо себя чувствует, он почти восстановился. За мужество и неравнодушие студентку наградили знаком «Горячее сердце».

«Приехавшие медики были удивлены, как хрупкая девушка, не растерявшись, смогла оказать такую квалифицированную помощь. Аида эффективно применила полученные знания и при этом проявила милосердие, которому научиться невозможно. Поздравляю от всего сердца и желаю больших успехов на выбранном пути», – сказал руководитель администрации главы и правительства РСО Ибрагим Гобеев Ибрагим Гобеев.

Сама девушка уверяет, что не ожидала, что ее поступку придадут такое значение. Она отвечает так, будто уже не обычная студентка, а действующий сотрудник МЧС: «Было приятно, но мы делаем это не за награды».

