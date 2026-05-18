Неизвестные в Дагестане вонзили арбалетную стрелу в голову коту. Зачем и почему люди решили так поиздеваться над животным, никому неизвестно. Усатому повезло: он попал в руки волонтеров и они сразу отвезли его в ветеринарную клинику.

Все произошло в конце прошлой недели. Местный волонтер Альбина Алиева опубликовала видео с котиком, в голове которого торчала стрела от арбалета. Очевидно, что самостоятельно он получить такую травму не мог – «помогли» недоброжелатели.

Раненое животное нарекли Арбалетом. Кличка прижилась сразу.

Как оказалось, в Кизилюрте, где все и случилось, специалистов, способных провести операцию подобного рода, не нашлось. Арбалета нужно было срочно отправить в Ростов. Волонтерам предстояла нелегкая задача: за ночь собрать всю необходимую для перевозки сумму.

Неравнодушных к судьбе кота оказалось немало. На следующий день Альбина опубликовала видео, где сообщила, что Арбалет успешно доехал до Ростова. Там ветеринары провели операцию и извлекли стрелу. Теперь его ждет долгое восстановление.

В будущем, когда Арбалету станет полегче, волонтеры планируют найти ему хозяев. Фото: стоп-кадр видео Альбины Алиева

«Кот поел, попил, справил все необходимые дела. Сейчас наконец-то все хорошо. Переживать за него уже не стоит», – написала волонтер в своих соцсетях.

Денег, кстати, собрали даже больше, чем планировали, поэтому оставшиеся средства пойдут в приют для животных и на дальнейшее содержание пострадавшего кота. В будущем, когда Арбалету станет полегче, волонтеры планируют найти ему хозяев.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru