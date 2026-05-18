Знаменитый дуб начал разрушаться. Фото: администрация Моздока

Легенды гласят, что под черешчатым дубом, который растет в Моздоке на пересечении улиц Армянской и Орджоникидзе, Александр Сергеевич Пушкин в 1820 году составлял описание крестьянского бунта под предводительством Емельяна Пугачева. Поэт узнал, что именно в этом городе беглого донского казака задержали (правда, через несколько дней ему удалось ускользнуть из-под стражи), и к нему пришло вдохновение.

Считается, что под Моздокским дубом поэт описывал пугачевский бунт. Фото: Валентин Серов. «А. С. Пушкин на садовой скамье» (1899)

Так ли это, достоверно никто не скажет, но то, что раскидистое дерево застало оба указанных события – факт.

Старожилы передавали из поколения в поколение рассказ, что дуб посадили при основании Моздока в 1763 году (кстати, его название происходит от кабардинского мздогу, «дремучий лес» в переводе).

Последние исследования подтвердили, что дереву, являющемуся памятником природы регионального значения, около 260 лет. В среднем черешчатые дубы живут 300-400 лет, то есть моздокский исполин находится в уже весьма почтенном возрасте.

Дупло заделали, но это не помогло. Фото: администрация Моздока

Два года назад «старец» заболел. На одной огромных ветвей (высота дерева, кстати, 15 метров, диаметр ствола – 1,3 метра, в обхвате – 4 метра) появилось 30-сантиметровое дупло. Древесина вокруг него растрескалась, местами превратилась в труху. Осетинские специалисты специальным образом запломбировали отверстие, чтобы туда не попадала вода и «рана» не становилась еще больше. Но ветка продолжила отмирать.

Местные власти стали искать, кто поможет моздокскому старожилу. Им посоветовали обратиться к ведущим лесопатологам страны из Волгоградского филиала Российского центра спасения лесов. Взяв необходимое оборудование, эксперты отправились на Северный Кавказ.

«Лесные врачи» сделали дереву «УЗИ»: повесили на него датчики импульсного томографа и с помощью ультразвуковых волн выяснили внутреннее состояние дерева. Первые выводы специалистов оказались весьма обнадеживающими. Несмотря на то, что дуб растет в загазованном месте, на его здоровье это не отражается. Сканирование показало, что основная часть древесины здорова, местами есть стволовая гниль, но она незначительная для столь возрастного дерева.

Зеленый цвет – здоровая древесина, красный – начинающая гнить. Фото: стоп-кадр видео портала «15-й Регион»

Подробное описание состояния дуба и рекомендации по его сохранению сотрудники Центра дадут позже, после обработки всех полученных данных. Но уже сейчас понятно, что ветку нужно рекомендовать к спилу. Она нависает над проезжей частью, пешеходной зоной, а также ЛЭП, и может рухнуть в любой момент. Хорошая новость – это пока единственная серьезная проблема дуба-патриарха (так называют прожившие несколько столетий деревья). Благодаря регулярно подрезке и обработке листва у него обильная и зеленая, жуки-паразиты его не мучают. Как говорят эксперты Центра спасения лесов, если за дубом продолжить также ухаживать и следить, оно может прожить еще столько же.

КСТАТИ

На табличке возле дуба выбиты строки из стихотворения местного поэта Льва Пальцева:

«Кто–то добрый тебя посадил у дороги.

Может терский казак иль седой осетин.

Так шуми же листвою, без бурь и тревоги,

Летописец Моздока, наш дуб – исполин».

