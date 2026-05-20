Открыли огонь по машине с ребенком: в Дагестане спустя 20 лет осудили участника банды за расстрел отца и сына

Участник ОПГ сдался следствию и помог найти других подозреваемых.

Банда в Дагестане расстреляла автомобиль с маленьким ребенком и скрылась. По их подозрениям, отец мальчика, сидевший в машине, участвовал в покушении на главаря ОПГ. Это произошло у кафе на федеральной трассе «Кавказ» 3 августа 2006 года. На протяжении 20 лет участники нападения оставались безнаказанными, пока один из них не раскололся. И сдал остальных.

По версии следствия, преступная группировка сформировалась в 2005 году. После нападения на их главаря участникам дали указание отомстить подозреваемым. Вместе с другими участниками банды, они приехали к кафе и остановились напротив припаркованной машины своей цели.

В автомобиле был мужчина и его малолетний сын. Бандиты открыли огонь из автоматов, убив взрослого и ребенка, говорится в материалах дела. Под горячую руку попал и находящийся неподалеку мужчина. Но раненый смог скрыться и остаться в живых.

На протяжении 20 лет банда разгуливала на свободе, никак не ответив за убийства. Пока один из участников дела не заключил соглашение о сотрудничестве с судом. Он явился с повинной и помог следствию найти остальных сообщников.

«Он активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, включая лидера банды», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Дагестана.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: кроме явки с повинной у мужчины также есть инвалидность I группы. Уголовное преследование по статьям о бандитизме и незаконном обороте оружия прекратили в связи с истечением сроков давности.

Участника банды признали виновным в двойном убийстве и покушении на убийство. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, его могут обжаловать.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru