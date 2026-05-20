В отборочном этапе Вера представила картофельное пюре с томлеными говяжьими щечками. Фото: стоп-кадр телеканала «Пятница»

Вера Гулаксизова из Ессентуков незамысловатым блюдом покорила лучших поваров страны – Константина Ивлева и Рената Агзамова. Многодетная мама и домохозяйка приехала в столицу из города-курорта, чтобы побороться за звание лучшего повара в шоу «Битва шефов».

В отборочном этапе 34-летняя Вера представила картофельное пюре с томлеными говяжьими щечками. Оба шефа блюдо оценили. Ивлев, попробовав, сказал:

«Я люблю тушенку, и для меня все это – некая вариация тушенки. Поэтому от меня вы получаете однозначное "да". Блюдо сделано прям ну "ммм". Такое ощущение, что вы профессиональный повар».

В первом этапе ей пришлось готовить солянку – классическое блюдо. Фото: стоп-кадр телеканала «Пятница»

Агзамов на комплименты тоже не поскупился:

«Здесь вообще комментировать нечего. Это блюдо хочется съесть целиком. И по поводу пюре скажу: его будто взбили миксером. Однозначное "да". Вы молодец!».

И хотя талант Веры оценили оба шефа, она все-таки выбрала команду Константина Ивлева. В первом этапе ей пришлось готовить солянку – классическое блюдо. На это у женщины был час. В своих силах Вера не сомневалась. Когда у нее спросили, есть ли переживания, она уверенно ответила, что нет – ведь она готовит вкусно все.

И хотя Ивлев, попробовав ее суп, сказал, что он приготовлен слабо, в следующий этап женщина прошла. Здесь участники должны были приготовить сладкое блюдо из остатков вчерашней еды за 30 минут.

В финале шефом Вера впечатлить не смогла. Фото: стоп-кадр телеканала «Пятница»

Выбор Веры упал на пирожное «картошка». И здесь она угадала – Ренат Агзамов оказался доволен и вкусом, и композицией. Женщина прошла в финал.

Заданием в конечном этапе стало приготовление авторского праздничного салата. На этот раз Вере не повезло – шефы назвали блюдо спорным, и многодетная мама осталась без победы.

