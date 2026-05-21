Заочный арест комика из Пятигорска Слепакова* признали законным

Заочный арест комика из Пятигорска Семена Слепакова* признали законным. Решение 20 мая 2026 года вынес Московский городской суд:
«Апелляционной инстанцией Московского городского суда оставлено без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании в заочном порядке меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Слепакова Семена Сергеевича*», – сказано в материалах суда.
Слепакова* заочно арестовали на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом иноагента. Срок пойдет только со дня экстрадиции или депортации комика в Россию и фактического его задержания.
Как считает следствие, артист даже после привлечения к административной ответственности продолжил публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки, поэтому и попал под уголовку. Такой политики, кстати, Слепаков* придерживается с первого дня попадания в список иноагентов.
Напомним, комик из Пятигорска попал в реестр Минюста РФ в апреле 2023 года и несколько раз пытался оспорить это решение и даже обращался в Верховный суд страны. Но все безуспешно.
*признан иноагентом Минюстом РФ.
