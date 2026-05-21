Министр здравоохранения прокомментировал распространение хантавируса на Ставрополье. Фото: стоп-кадр видео РИЦ СК

На Ставрополье есть люди, зараженные хантавирусом, но они не связаны с теми, о ком сейчас трубят в мире. Встревоженные международными новостями люди боятся, что опасная болезнь быстро распространится, как это было с COVID-19. Наличие хантавируса на территории Ставропольского края прокомментировал министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Как объяснил министр, хантавирус – далеко не новое заболевание. В основном его переносят животные. При этом есть два типа вируса. Один вызывает поражение почек, второй – получивший внезапную «популярность» – поражает легкие.

«Для РФ характерен первый тип. Лихорадка с почечным синдромом, в частности крымская геморрагическая лихорадка, это в том числе тот самый хантавирус. Мы достаточно долго и успешно справляемся с лечением пациентов с данной патологией», – рассказал глава министерства в ходе пресс-конференции в РИЦ СК.

Успешна, по словам министра, и профилактика вируса. Над этим минздрав работает совместно с Роспотребнадзором, медорганизациями и муниципалитетами. В том числе проводится работа с животными и растениями. Количество зараженных этим типом постоянно уменьшается.

Второй же тип вируса на Ставрополье не распространен, заболевших им в регионе не фиксировали. Как заявил министр, ухудшения ситуации не предвидится:

«Мы не видим никаких рисков по распространению или утяжелению картины, связанной с данными заболеваниями».

Напомним, на Ставрополье переносчиками крымской геморрагической лихорадки являются клещи. Они обитают на юго-востоке края – на территории Буденновского, Апанасенковского и Нефтекумского округов. А на территории КМВ паразиты переносят другое заболевание – лихорадку Ку. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как защитить себя в сезон клещей.

