Трое погибших, пятеро пострадавших: две легковушки разбились на трассе Ставрополья

На Ставрополье произошла масштабная авария с тремя погибшими. ДТП произошло около 15 часов на шестом километре обхода Новоалександровска. Произошло столкновение двух легковушек.

Сообщается, что 25-летний водитель ВАЗ 2114 выехал на встречную полосу, по которой ехала другая легковушка – ВАЗ 2107. По предварительной информации, в аварии погибло три человека из второго автомобиля.

Также известно о пяти пострадавших, двое из которых – дети. Среди них – молодой водитель и трое его пассажиров, а также один пассажир «семерки». Все они госпитализированы.

«Пострадавшие доставлены в Новоалександровскую городскую больницу. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили КП-Северный Кавказ в пресс-службе Госавтоинспекции по Ставрополью.

Сотрудники ГАИ выясняют детали происшествия, а также степень ответственности участников ДТП. Проверку также начали в прокуратуре Ставрополья:

«По данному факту прокуратура Новоалександровского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения».

Сотрудники надзорного ведомства координируют работу правоохранителей и экстренных служб. На месте работает прокурор Новоалександровского района Станислав Черников.

Сообщается, что особое внимание уделяют контролю медпомощи пострадавшим. Прокуратура следит за ходом и результатами следствия.