Спина, руки и ноги в укусах: жительница Минвод нашла 16 гематом на теле двухлетнего сына после детского сада

Детсадовец пришел домой покусанным на Ставрополье. Такой жалобой поделилась мать мальчика из Минеральных Вод. Она потребовала объяснений от воспитателей и руководства детского сада.

Женщина рассказала, что двухлетнего сына водит в детский сад полтора месяца. Поначалу все было хорошо, а одним вечером, начав купать ребенка, она ужаснулась. Спина, руки и ноги были усыпаны гематомами и следами от зубов. Всего мать насчитала 16 укусов.

«Воспитатель сообщила, что "не видела", как это произошло, сославшись на то, что работает одна и иногда выходит из группы. Но как за 5 минут отсутствия взрослого ребенок мог получить такие повреждения - для меня загадка. Никто из персонала не сообщил о случившемся при передаче ребенка», – возмутилась женщина.

Все травмы мать зафиксировала у врача и написала заявление в полицию. Как рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних минераловодского отделения начали проверку.

«В настоящее время сотрудники полиции опросили персонал дошкольного учреждения, который мог располагать информацией об обстоятельствах инцидента. Для объективного установления всех фактов и возможных последствий назначено проведение судебно-медицинской экспертизы».

Проверку также начали следователи.

«По поручению руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Перепелицына в следственном отделе по городу Минеральные Воды по данному факту организована проверка», – говорится в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

Ход проверки контролирует региональное управление Следкома России.