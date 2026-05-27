Историческое событие: соперники по вольной борьбе объединились для посещения детдома в Дагестане

Одни из самых сильнейших спортсменов мира – сборные мира по вольной борьбе из Дагестана и Северной Осетии – отметили Международный день борьбы. Команды провели турнир «Кубок дружбы» и посетили дом-интернат для особенных детей.

Сначала во Дворце спорта в Каспийске прошла матчевая встреча. Зрители и болельщики увидели десять напряженных поединков с участием звезд мирового уровня. В турнире участвовали олимпийские чемпионы: за Дагестан – Заур Угуев (61 кг) и Абдулрашид Садулаев (97 кг), за РСО-Аланию – Заурбек Сидаков (74 кг), а также чемпионы мира и Европы.

Затем участники турнира все вместе посетили дом-интернат в Махачкале. Там спортсмены, только что выходившие на ковер друг против друга, объединились в одну команду ради доброго дела. И подарили настоящий праздник особенным детям, в чьей жизни очень не хватает семейного тепла.

Невероятно трогательно было видеть, как одни из самых сильных и крепких людей планеты, чьи имена гремят на мировых спортивных аренах, сумели окружить больных детей заботой, подарив им капельку добра, радость и улыбки.

Гости приехали в интернат не с пустыми руками, ребята получили игрушки и сладости. Но самым дорогим подарком стало искреннее внимание и время, которое им уделили прославленные борцы и тренеры. Они бесценны для детворы.

«Для наших команд совместное посещение дома-интерната историческое событие. Такого никогда у нас не было, чтобы две конкурирующие команды, сделали одно общее доброе дело», – поделились своими впечатлениями прославленные борцы и пообещали чаще приезжать к детям и уделять им побольше внимания.