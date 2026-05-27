Может сложиться, как карточный домик: новая многоэтажка в Георгиевске трещит по швам

Новая многоэтажка для переселенцев из аварийного жилья в Георгиевске трещит по швам. Фото: Народный фронт

По вечерам некоторые жители Георгиевска вовсе не торопятся с работы домой. Причина проста: они боятся оставаться в собственных квартирах из-за того, что их дом трещит по швам. Казалось бы, постройке нет и 10 лет, а она уже разваливается. Люди требуют как можно скорее обратить внимание на их проблему, пока четырехэтажный дом не сложился, как карточный домик.

Как рассказали жильцы дома, в этот МКД их переселили из ветхого жилья. Дом был новым – его построили только в 2019 году после сноса здания-предшественника. Прошло всего семь лет, а стены уже пронизали трещины от фундамента до крыши.

Рассказы жителей квартир рисуют картину не здания, а дома-призрака. Из подвала регулярно слышат страшный гул, инженерные коммуникации работают с перебоями, а из-за постоянных коммунальных аварий в помещениях всегда сыро.

Трещины пронизывают все здание. Фото: Народный фронт

Особенно тревожно местным стало после землетрясения в марте. По их словам, после толчков разрушения усилились, контрольные маячки на трещинах повредились.

Жители грешат на фундамент и грунт. Не успокаивает и судьба дома, который раньше стоял на этом же месте: многоэтажка-предшественник ушла под снос из-за того, что расползлась по швам.

«Мы не считаем нормальным, что новый дом начинает расползаться по швам. Как проводили обследование участка перед строительством? Как выдавали разрешение и принимали в эксплуатацию МКД? Надеемся, что ответы на эти вопросы дадут в прокуратуре и Следственном комитете. Соответствующие проверки по нашим материалам правоохранители уже начали», – рассказал эксперт «Народного фронта» Ставрополья Андрей Вертелецкий.

Местные показали разрушения властям и сотрудникам надзорных органов. Фото: Народный фронт

Строительные эксперты осмотрели повреждения и подтвердили: опасения жильцов далеко не беспочвенные. С местными жителями встретился глава Георгиевского округа Андрей Зайцев и представители Георгиевской межрайонной прокуратуры. Вместе со специалистами они проверили трещины в подвале, состояние маячков, а также прошлись по квартирам, на стенах которых появились трещины.

На обращения жителей Георгиевска отреагировал и глава Следкома Александр Бастрыкин. Он поручил краевому управлению ведомства провести проверку и доложить о ее результатах.

