«Мама, я просто помогал следствию»: летом мошенники чаще атакуют детей – предупредите их об основных схемах

Ежегодно тысячи детей попадаются на уловки мошенников и отдают им миллионы рублей. Фото: Shutterstock AI/Shutterstock/Fotodom

Летние каникулы – долгожданная пора для школьников и нервный период для родителей. Дети больше находятся без присмотра, много времени проводят с гаджетами. Полиция Ставрополья предупреждает – именно в этот период они чаще становятся жертвами мошенников.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, на какие уловки обычно попадаются несовершеннолетние, по каким признакам легко вычислить аферистов и что делать, если ребенок все же попал под влияние злоумышленников.

На что чаще всего ведутся дети

Бонусы в онлайн-играх

В чатах публикуются заманчивые предложения: получить редкий «скин» (виртуальный предмет для персонажа), купить внутриигровую валюту по выгодному курсу или получить бесплатно в розыгрыше. Условия простые – сфотографировать банковскую карту родителей или установить приложение, которое является программой удаленного доступа для кражи денег.

«Один клик – и приз твой»

Яркая реклама в соцсетях обещает моментальный выигрыш, нужно только оплатить «налог» или ввести данные карты для получения денежного приза. На деле никакой лотереи не существует. Финал истории – как в прошлой схеме.

Просьба из школы

Поступает звонок/сообщение якобы от директора, завуча, социального педагога, учителя-предметника или классного руководителя. Предлоги могут быть разные (обновление электронного дневника, регистрация на новом учебном ресурсе, срочный тест и т. д.), но конечная цель одна – выманить открывающий доступ к аккаунту на «Госуслугах» или в банковскому приложению ребенка/родителей код из смс.

«Родители в беде»

Абсолютно циничная, но эффективная разводка. Мошенники притворяются сотрудниками полиции и МЧС и сообщают, что мама, папа или другой близкий человек попал в беду, например, разбился на машине, на него завели уголовное дело. Дальше описываются самые серьезные последствия, избежать которых можно, передав специальному курьеру или перечислив на пресловутый «безопасный счет» деньги. Преступники подгоняют, манипулируют, запрещают вешать трубку, чтобы ребенок не мог связаться со взрослыми.

Другой способ давления через близких – рассказ, что только ребенку можно доверить информацию и от него зависит спасение сбережений семьи. Жертву ведут к банкомату и убеждают отсканировать QR-код для вывода средств на «безопасный счет». Но на самом деле происходит деньги уходят преступникам.

Работа мечты

Высокая зарплата, гибкий график, опыт не требуется. Кто ж на такое не согласится? Вот только сначала просят оплатить обучение, страховой взнос или другую обязательную «формальность» либо же прислать скан паспорт «для оформления». Надо ли говорить, что получив деньги или персональные данные на связь «работодатель» больше не выходит?..

«Поможем с поступлением»

Одна из самых популярных сезонных схем. Школьникам предлагают приобрести оплатить «гарантированную помощь в поступлении на бюджет» или купить «настоящие ответы» для ОГЭ/ЕГЭ. В лучшем случае после оплаты придет архив с демоверсиями или устаревшими вариантами из интернета, в худшем – мошенники получат данные карты и выведут с нее все средства.

Аренда аккаунтов и банковских карт

Легкий заработок с тяжелыми последствиями. За определенную плату (в среднем от 500 рублей и больше за час) ребята дают доступ к своим мессенджерам. Далее профиль используется для мошеннических обзвонов и фишинговых атак. Это делает реального владельца ребенка соучастником преступления.

А после 14 лет (с этого возраста можно открывать счета в банке) мошенники привлекают своих жертв к дропперству, то есть участию в выводе и обналичивании чужих денег. Подросток за деньги передает реквизиты незнакомцам. Через карту проходят украденные деньги, а ребенок становится полноценным участником незаконной схемы и фигурантом уголовного дела.

Еще одна традиционная схема – создание сайтов-клонов официальных организаций. Летом особенно внимательно надо относиться к предложениям от лагерей и туроператоров. «КП» публикует инструкцию, как при онлайн-покупках распознать мошеннический сайт.

Правила безопасности, которые надо выучить

Регулярно напоминайте ребенку, что если в разговоре или переписке происходит что-то из перечисленного далее, общение нужно сразу прекратить:

– спрашивают коды из смс (это главный ключ доступа к финансам и документам, никакие госорганы и компании не имеют право его узнавать);

– торопят, запугивают, давят (фразы «нужно срочно», «делай сейчас, иначе будет поздно», «никому не рассказывай», «у родителей проблемы», «теперь к вам придут с обысками по делу о госизмене») заставляют нервничать и вводят в ступор, жертва не успевает посоветоваться со взрослыми);

– просят перевести деньги (любые требования незнакомцев оплатить услугу, приз, налог и особенно отправить средства по каким-то реквизитам «для сохранения» – это обман);

– убеждают установить программу (так мошенники получают удаленный доступ к устройству и полный контроль над ним);

– предлагают легкую прибыль (деньги с неба не падают – это надо просто понять).

К чему приводит излишняя доверчивость

«Безопасный счет» ценой в 2,3 миллиона рублей

Пока мама была в отъезде, 15-летнему школьнику из Кисловодска позвонил «курьер» и попросил код из смс для подтверждения заказа. После чего «полицейские» сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Для убедительности они подключились по видеосвязи. Спасая семейный бюджет, мальчик отправил мошенникам 2,3 млн рублей.

Хотел скачать игру – потерял полмиллиона

Подросток с маминого телефона вышел на странный сайт и попробовал установить игру. Ему написали в личные сообщения и объяснили: нужно привязать карту к платформе, выполнить несколько платных заданий и тогда откроется полный доступ к контенту. Вместо этого злоумышленники дистанционно совершили четыре транзакции на общую сумму 448 тысяч рублей.

Испугалась штрафа

12-летняя ставропольчанка нашла объявление о выгодной продаже игровой валюты. В чате ее обрадовали, что она выиграла бонусы и попросили открыть банковской приложение папы. Затем девочку напугали, что она совершила ошибку и теперь родителей оштрафуют. Единственный способ помочь – сфотографировать банковскую карту с двух сторон. После этого с нее пропали более 200 тысяч рублей.

Спасала родных от тюрьмы

Под тяжелое психологическое давление попала несовершеннолетняя жительница Владикавказа. «Представители мессенджера» и «сотрудники Центробанка» убедили школьницу, что ее родителей арестуют за связь с террористами. Девочка втайне ото всех поехала к банкомату и, следуя указаниям, перевела преступникам почти 700 тысяч рублей.

Это лишь единичные примеры. По данным МВД, в 2025 году по всей стране жертвами кибермошенников в России стали более 7000 несовершеннолетних. Общий финансовый ущерб от атак на детей и подростков превысил составил около 1 млрд рублей.

ВАЖНО!

Психологи советуют: выстраивайте доверительные отношения с детьми. Один из главных инструментов мошенников – шантаж потенциальными конфликтами с близкими, изоляцией от них. Ребенок должен знать, что дома его поддержат в любой ситуации. Чем раньше он расскажет о контактах со злоумышленниками, тем больше возможностей есть минимизировать последствия.

Психолог Мария Белан предупреждает, что разговоры о безопасности не должны превращаться в запугивание:

«Сохраняйте спокойный тон и делайте акцент на том, что ребенок может защитить себя – мы говорим об этом не потому, что тебе нужно бояться, а потому, что ты должен знать, как себя защитить. Ты сильный и умный, и у тебя все получится».

Адвокат Вадим Багатурия считает, что порой все же нужно проявить жесткость: «Объясните, что за участие в мошенничестве грозит срок. Даже если он будет условным, наличие судимости в будущем автоматически закроет возможность получить образование, связанное с силовыми ведомствами или госслужбой, устроиться на определенные виды работы. Могут даже в кредите отказать! В системе МВД и других информационных базах человек до конца дней будет числиться как судимый. Можно привести такое пример: лишенного однажды водительских прав человека сотрудники ДПС всегда проверяют тщательнее. Здесь такая же история, судимого человека автоматически начинают подозревать, что он снова может что-то нарушить».

КСТАТИ

Часто подростки ни в какую не хочет ничем делиться. Обращайте внимание на поведение ребенка. Тревожным звоночком может стать не только замкнутость, но и чрезмерная веселость.

