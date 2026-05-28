Зоологи объяснили, каких змей и где можно встретить в Северной Осетии. Фото: Erni/Shutterstock/Fotodom

Жители Владикавказа стали пересылать друг друг тревожные сообщения: «В центральном парке им. Хетагурова замечены, предположительно, гадюки. Они ядовиты. Будьте предельно осторожны, отдыхая с детьми и выгуливая собак. Если увидите змею – обойдите стороной!» Публикации сопровождались снимком с тремя змеями на дереве.

Местные власти отправили к пруду проверяющих. Территорию обследовали, змей не нашли, но ситуацию пообещали держать на контроле.

Фото змей на дереве возле воды не на шутку напугало жителей Владикавказа. Фото: Iryston TV

Администрация парка также прокомментировала ситуацию. Там усомнились, что кадр сделан у них:

«Единственные змеи, которых можно встретить – это ужи, они безопасны. А гадюк тут никогда не было. Они вообще редко встречаются в Осетии».

Эту информацию подтверждают местные зоологи. Как рассказали в национальном парке «Алания», в республике водится несколько видов ядовитых гадюк. Все они – краснокнижные, встречаются редко и только в высокогорьях и степях Моздокского района.

Фонтан ждет масштабная реконструкция. Фото: администрация Владикавказа

Каких змей точно можно встретить в главном парке Владикавказа – бронзовых. После масштабной реконструкции они вместе с химерами украсят фонтан «Цапля», открытый более ста лет назад. В 1930-х годах декоративные элементы были утрачены. Их воссоздали по историческим фотографиям и отлили из специального долговечного сплава.

Как отличить гадюку от ужа

Зоолог Заурбек ДЗУЦЕВ:

«Водяного ужа часто путают с гадюкой из-за характерного "шахматного" рисунка. У гадюки голова имеет выраженную треугольную форму, зрачки – вытянутые, вертикальные, как у кошки. У ужей голова более овальная, зрачки круглые».

Уж не представляет никакой опасности для человека даже при укусе Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить о других видах ужей, у них есть белые, желтые или оранжевые «уши» на голове. У их водяных собратьев другая особенность – V-образное темное пятно.

Размер змеи не всегда помогает сориентироваться, перед вами может быть молодая особь. Но если ее размер больше 30-40 см – это уж, они вырастают до метра.

Обратите внимание на поведение змеи. Они когда не нападают первыми, если не чувствуют угрозу своей жизни, стараются спрятаться. Гадюки менее боязливы, обычно замирают, приподнимают голову и не сводят глаз.

Что делать, если укусила змея

А иногда даже важнее знать, чего не делать. В МЧС России объясняют: последствия неправильного лечения могут оказаться опаснее самого укуса.

Нельзя:

– накладывать на пораженную конечность жгут. Процедура опасна сама по себе, если проведена неправильно, а в случае укуса приводит к некрозу и другим к серьезным местным поражениям;

– прижигать рану;

– обкалывать ее раствором марганцовки;

– делать разрезы для устранения яда;

– употреблять алкоголь внутрь;

– отсасывать ртом яд из ранки, так можно и самому отравиться, и занести дополнительные бактерии со слюной.

Нужно:

– не волноваться;

– обеспечить пострадавшего обильным питьем;

– иммобилизовать конечность;

– как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

И, конечно, не стоит забывать об элементарных мерах безопасности. Если вы отправляетесь в места, где потенциально могут водиться опасные змеи, наденьте свободные брюки из плотной плотные или джинсы, кроссовки или резиновые сапоги. Будьте внимательны. Заметили змею – не трогайте ее и отойдите.