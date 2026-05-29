Ставропольскую детвору будут кормить вкусняшками и всячески развлекать. Фото: нейросеть Алиса

День защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. В 2026 году в Ставрополе подготовили праздничную программу не только на этот день, но также до и после. «КП-Северный Кавказ» публикует полный список мероприятий.

Куда сходить в Ставрополе 29 мая 2026 года

В полдень всех активных детей ждут на спортивной площадке по адресу: Дзержинского, 1.

В 14:00 на детской площадке по адресу: улица Октябрьская, 186/2 состоятся спортивные соревнования среди детей 37-го микрорайона.

Куда сходить в Ставрополе 30 мая 2026 года

В 14 часов в молодежном пространстве «Лофт» (улица Ленина, 251) заработает открытая сцена для детей.

В 15:00 на свой отчетный концерт в зал на улице Пирогова, 36 приглашают учащиеся хореографической школы «Счастливое детство».

Куда сходить в Ставрополе 31 мая 2026 года

В 9:30 детвору (обязательно в сопровождении взрослых) ждет «Клубничный день» в парке Победы. В программе – игры, танцы, песни, рисунки на асфальте и приятные сюрпризы тем, кто придет в необычных нарядах. Завершится праздник раздачей спелых ягод.

В 11:30 ребята смогут присоединится к познавательной игре «Сто вопросов почему?» в помещение по работе с населением на улице Родосской, 3.

В 12:00 детей и подростков приглашают дружно и весело поиграть с аниматорами на открытая площадке по адресу: ул. Рогожникова, 2.

Фестиваль Счастливое детство в парке Победы 1 июня 2026 года

В программе:

с 10:00 до 11:00 – ростовые куклы;

с 10:00-16:00 – работа детских надувных активностей;

с 10:00 до 15:00 – создание арт-объекта «Дерево желаний»;

с 10:00 до 19:00 – ярмарка местных мастеров и благотворительная продажа игрушек;

с 11:00 до 12:00 – анимационное шоу, пилатес для мам с малышами, тренировка по мини-футболу;

с 11:00 до 15:00 – аквагрим, мастер-классы по рисованию песком и созданию бомбочек для ванн, изготовление открыток, лепка, расскраски;

с 11:00 до 16:00 – работа фотобудки с моментальной печатью;

с 11:00 до 16:30 – консультация врачей, детский квест, подарки;

с 12:00 до 13:00 – спортивные соревнования для всей семьи;

с 12:00 до 13:30 – просмотр мультфильма;

с 12:30 до 13:30 – спектакль «Сказка о дружбе»;

с 13:00 до 14:00 – квест;

с 14:00 до 14:30 – раздача мороженого;

с 14:00 до 15:00 – научное шоу и крио опыты, мастер-класс по зумбе, арт-мастерская «Граффити»;

с 15:00 до 16:00 – квиз для детей, благотворительный концерт, шоу мыльных пузырей;

с 15:30 до 17:00 – крафтовые игры, мастер-классы по созданию игрушек и браслетов дружбы;

с 16:30 до 18:00 – розыгрыш призов, аукцион, итоги семейных соревнований;

с 17:00 до 18:00 – аэро-шоу, гигантские подушки;

с 18:00 до 19:00 – концерт певицы PANNSIE;

с 19:00 до 20:00 – концерт кавер-группы «Невысокое искусство».

Куда сходить в Ставрополе 1 июня 2026 года

В 10:00 начнется День открытых дверей в зооэкзотариуме (улица Комсомольская, 113). Для детей вход свободный, сопровождающим взрослых нужно будет приобрести билет. Информацию о времени работы и ценах уточняйте по телефону: (8652) 33-33-64.

В 10:00 на открытых площадках развернутся развлекательные программы по адресам:

– улица 50 лет ВЛКСМ, 38, 48, 65;

– проезд Ботанический, 7;

– улица Гризодубовой, 27;

– проспект Кулакова (повтор в 12:00, 14:00);

– улица Осетинская, 3;

– улица Пушкина, 40;

– улица Пригородная, зона отдыха возле родников (повтор в 12:00, 14:00);

– проезд Чапаевский, 21 (повтор в 12:00, 14:00);

– улица Чехова, 65;

– улица Шпаковская, 109;

– проспект Юности, 20;

– проезд Энгельса, 23-24.

В это же время поиграть можно и в закрытых помещениях. Гостей ждут в библиотеках №12 (переулок Шеболдаева, 4) и №18 (улица Пригородная, 213/3), а также во Дворце детского творчества (улица Ленина, 292) на двухчасовое театрализованно-игровое шоу «СуперЛето: Перезагрузка».

В 10:30 весело и с пользой провести время приглашают: ДДТ Октябрьского района (улица Гоголя, 36), ЦДТ Промышленного района города Ставрополя (проспект Юности, 20), детский отдел Центральной библиотеки (проспект Октябрьской Революции, 7/2) и библиотека №11 (проспект Ворошилова, 10/1).

В 11:00 детей и взрослых приглашают на мастер-класс «Цветочная мастерская: цветик-семицветик» в ЦДТ Промышленного района (проспект Юности, 20). Здесь же можно будет сделать аквагрим.

В это же время начнется новая серия игровых программ на открытых площадках города и в помещениях по адресам:

– проезд Кооперативный, 1;

– улица Ленина, 97, 274;

– улица Мира, 382;

– улица Михаила Морозова, 66;

– улица Магистральная, 16/1;

– улица Серова, 422.

Одновременно праздничные шоу и экскурсии запланированы в библиотеках №4 (улица Мимоз, 22 А/1), №5 (улица Октябрьская, 107А). В филиале №6 (улица Серова, 422) оно пройдет на полчаса позже, в филиале №9 (улица Мира, 155) – в полдень, в филиале №14 (улица 50 лет ВЛКСМ, 32/3) – в час дня.

Также в 11 часов по двум адресам (улица Гоголя, 36 и улица Семашко, 16) ждут любителей порисовать мелом на асфальте.

В 11:30 все желающие смогут создать свою «бабочку желаний» на мастер-классе в ДДТ Октябрьского района (улица Гоголя, 36).

В полдень детвору приглашают на новые игровые программы по адресам:

– улица Дзержинского, 1;

– ул. Ленина, 274;

– улица Михаила Морозова, 95;

– проспект Карла Маркса, 13.

В сквере «Дубовая роща» аналогичные развлечения стартуют в 13 часов, а на площадке на улице Осетинской, 4 – в 13:30 (через полчаса по этому же адресу, но в помещении центра внешкольной работы пройдет еще одно мероприятия для детей), на улице Пирогова, 5 А/6 (ЖК «Солнечный круг») – в 15:00.

На 12:00 назначено начало масштабного концерта «Детворяндия» в парке Победы, которое в 14:00 продолжится игровой программой «Солнечный город детства».

Еще одной точкой притяжения станет Владимирская площадь. Здесь можно будет найти развлечения на любой вкус с 14:00 до 18:30.

Куда сходить в Ставрополе 2 июня 2026 года

В этот день мальчишек и девчонок приглашают поиграть:

в 11:00 – в библиотеки №2 (улица Доваторцев, 44/1) и №13 (улица Ленина, 474);

в 13:00 – в библиотеку №11 (проспект Ворошилова, 10/2).