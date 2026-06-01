До начала XX века кефир в Центральной России не готовили – лишь изредка завозили с Кавказа и продавали по очень высокой цене. Первый российский кефир появился в 1909 году. Сначала в аптеках, как лекарство и лишь потом в магазинах, когда в Москве сумели наладить его массовое производство. Тайна кисломолочного напитка была раскрыта и попала в Россию при романтических обстоятельствах.

Кто может сказать, что не смотрел фильм «Кавказская пленница»? Смотрели и любят все. Но мало кто знает, что задолго до написания этого сюжета, в начале ХХ века, в окрестностях Кисловодска произошла гораздо более увлекательная история с научной тайной, пылкой любовью, погоней, шпионажем и неординарной сделкой. Ну и с участием красивой женщины. Сегодня историки назвали бы ее единственной в мире попыткой «кисломолочного шпионажа», которая принесла миру полезное открытие и способствовала выздоровлению миллионов людей.

Тайный напиток долгожителей

Тот факт, что именно Кисловодск подарил миру вкусное и полезное лекарство – кефир, – сейчас мало кто знает. Именно здесь, в курортном городке, произошло забавное приключение, которое способствовало научному прорыву.

«Горцы с детства пили особый напиток – айран, или гыпы, но никому не рассказывали секрет его приготовления», – рассказывает старший научный сотрудник кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» Рахима Гочияева.

Во всех национальных кухнях, конечно, есть кисломолочные напитки, но именно гыпы, по легенде, считается даром пророка Магомета, то есть имеет божественное происхождение. Согласно сказаниям горцев, небесный дар в виде желтоватых горошин подарил во сне одному карачаевскому пастуху пророк Магомет. Тот кинул их в молоко и получил кефир. Так родилась знаменитая кефирная закваска. Напиток делал человека бодрым и здоровым. По этой причине карачаевцы всегда славились долголетием.

Горцы тщательно скрывали от других народов, особенно от иноверцев, секрет его изготовления. Считали, что разглашение навлечет гнев Аллаха. Даже передавали его друг другу необычным способом. Вышедшая замуж дочь могла принести гыпы в свою семью, только незаметно выкрав зерна из тайника у матери.

Попытки создать нечто подобное неоднократно предпринимались в Москве. Так, известный молочный магнат 18 века, Николай Бландов, чтобы избежать дорогостоящей транспортировки, пытался наладить производство у себя. Но ничего не выходило. У Бландова было двенадцать сырзаводов в окрестностях Кисловодска. Он пытался подкупить горских князей, но никто не выдавал ему тайны кефира.

Горцы прекрасно понимали, что пока они хранят этот секрет, они не будут ни в чем нуждаться. И действительно, Кавминводы стали здравницей императорского двора: минеральные источники посещали богатые дворяне, покупали местную пищу, а по приезде домой в столице расхваливали ее своим знакомым. Про кефир обычно говорили: «приятный на вкус, слегка пьянит и лечит от всех болезней».

Первое официальное упоминание о кефире можно найти в тексте доклада о Кавказском медицинском обществе от 1867 года. После этого Всероссийское общество врачей обратилось к молокозаводчику Бландову с просьбой наладить производство кефира в России. Доктора хотели продавать кисломолочный напиток в аптеках и прописывать своим пациентам для лечения.

Чтобы рассекретить стратегическое кисломолочное «оружие» горцев, Бландов в 19 веке задумал целую спецоперацию. Он и не ожидал, что это обернется криминальной историей.

Агент «ноль-ноль-кефир»

Главной героиней истории стала его работница Ирина Сахарова, которой было тогда всего 20 лет. Бландов неспроста выбрал именно ее. Крестьянка из Рязанской губернии к тому времени уже закончила Новскую школу скотоводства и молочного хозяйства. Под руководством французского мастера освоила сложную технологию изготовления «камамбер» и других сыров. А в 1907 году на Всемирной выставке в Париже за сливочное масло, выработанное Сахаровой, фирма Бландовых получила золотую медаль. Девушка была красива и нацелена на карьеру. Ну чем не разведчица?

Она отправилась на Кавказ на один из сыроваренных заводов Бландова. Приехав в Кисловодск, девушка в первый же день вместе с местным управляющим Васильевым отправилась в горы в гости к князю Бек-Мирзе Байчорову, у которого Бландовы покупали молоко для своих заводов. В горном ауле гостей встретили с кавказским гостеприимством. Ирина выспрашивала князя о тайне приготовления кефира, бойко стреляя глазками.

Но князь держался стойко. Угощал, осыпал комплиментами, а на расспросы о закваске отшучивался. Под вечер Ирина поняла, что тайну он ей не раскроет.

Огорченная, она со своим спутником Васильевым села в фаэтон и поехала обратно в Кисловодск. Но по пути их нагнали пятеро всадников в масках. Один из них схватил Ирину, перекинул ее через седло и помчался в горы. Очнулась Сахарова в какой-то сакле. Древняя старуха утешала ее: «Не плачь, дурочка. Княгиней будешь».

Тем временем управляющий Васильев, оставшись один на дороге, понял, что Ирину украли. Он быстро добрался до Кисловодска и обратился в жандармерию.

«Если о происхождении закваски, так называемых зерен Пророка, есть множество легенд и сказаний, то визит Ирины Сахаровой к карачаевскому князю – это реальный исторический факт, – говорит старший научный сотрудник кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» Рахима Гочияева, – жандармы явились к Байчорову и вызволили Ирину. Оказалось, что князь безумно влюбился в московскую гостью и хотел жениться на ней по горским обычаям. Ирину, разумеется, о согласии никто не спросил».

Руководство фирмы Бландова потребовало суда над Байчоровым. Но перед судьей встала проблема – надлежало наказать не какого-то абрека-разбойника, а представителя древней горской аристократии, сильного своими родовыми связями. Судья был местным и не хотел обострять отношения с влиятельным горцем. Но и закрывать глаза на преступление со столичной гостьей не получится.

«Может быть, вы простите князя? – уговаривал он Ирину. – Он же не причинил вам вреда»

«Прощу, – заявила она. – Но только при условии: пусть князь подарит мне 10 фунтов кефирных грибков».

Когда князю передали ее слова, он подумал и согласился. Неизвестно, закрепили ли участники сделку рюмочкой кефира, но все остались довольны: красавица добилась своего, а князь остался на свободе. Утром Бек-Мирза прислал Ирине кефирные грибки и огромный букет цветов. Еще целый месяц он присылал Ирине Сахаровой пышные букеты. Девушка их принимала, но была очень занята: она скрупулезно изучала рецепт изготовления кефира и любовные приключения ее не интересовали.

Первый кефир, изготовленный лично Ириной Сахаровой, поступил в 1908 году как лекарство в Боткинскую больницу и спас тысячи жизней. В то время все приходилось делать вручную. Ирина Тихоновна разливала молоко в 250-граммовые бутылочки, клала их набок в термостат, нагревала, встряхивала по нескольку раз, даже ночью, потом закрывала пар и пускала в термостат ледяную воду. И постоянно следила за грибками, промывала их вручную кипяченой водой.

А чуть позже полезный и вкусный напиток продавался уже не только в аптеках, но и был выставлен в магазинах в свободной продаже.

В середине 80-х годов прошлого века методист управления образования Карачаевского района Солтан Биджиев, будучи в Москве, навестил Ирину Сахарову. К тому времени знаменитая «кавказская пленница» более полувека проработала на молококомбинате имени Горького в Москве, была отмечена несколькими правительственными наградами. Была замужем, родила сына и дочь. Ирина Тихоновна в беседе с Солтаном Битжиевым с большой теплотой отзывалась о карачаевском народе и вспоминала о том, как гостила у карачаевского князя Бекмурзы в окрестностях Кисловодска.

«Мы с Бек-Мурзой оставили миру большое оздоровительно-миллионное наследство. Если Бек-Мурзы уже нет с нами – вечная ему память», – говорила Ирина Тимофеевна.

А что же другой участник приключения? Бек-Мурза Байчоров после произошедшего продолжал заниматься животноводством. Поставлял карачаевскую породу овец в Париж для известного ресторана «Максим», а также в рестораны Москвы, о чём есть упоминание в книге Гиляровского «Москва и москвичи».

Кстати, при всей своей нынешней доступности «пшено пророка» так и не выдало своей главной тайны – искусственно вывести кефирный грибок ученым пока не удалось. До сих пор единственный способ получения новых порций закваски – это рост и размножение уже имеющихся грибков.

