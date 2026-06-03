Весна на Ставрополье выдалась дождливой. В мае лило как из ведра, так что отдельные сёла, улицы и дома ушли под воду. Стихия сильнее всего затронула Изобильненский, Минераловодский, Георгиевский, Грачёвский, Апанасенковский, Шпаковский, Петровский и Курский округа, а также Невинномысск.
Как сообщили в МЧС Ставропольского края, пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Повреждены крыши 73 домов, остекление 17 домов, повалены деревья, пострадали хозпостройки и навесы.
«Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Левокумка Минераловодского округа. Здесь остаются подтопленными 54 приусадебных участка и 36 жилых домов. За ночь уровень воды в реке поднялся. Сейчас наблюдается его стабилизация. К вечеру ожидаем начало снижения», – сообщил 3 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Специалисты продолжают круглосуточно контролировать ситуацию на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань. На отдельных участках есть подъём уровня воды, но, по прогнозам, опасных отметок достигнуто не будет.
Видео: ГУ МЧС России по СК
С начала июня режим чрезвычайной ситуации действует в Изобильненском и Минераловодском округах. Для помощи пострадавшим от ЧС с 10 мая в крае действуют увеличенные размеры выплат:
- 50 тысяч рублей – единовременная помощь;
- 150 тысяч рублей – если имущество утрачено частично;
- 300 тысяч рублей – если имущество утрачено полностью.
Ессентуки: диван в ручье и рухнувшая стена
В городе-курорте при расчистке русла Капельного ручья вытащили два КАМАЗа мусора. В основном – ветки, грязь и ил. Но нашлось и то, чему в реке точно не место: диван и холодильник.
«Представляю, как в ночи два человека несут диван или холодильник (одному – тяжело), чтобы бросить в ручей. Зачем? Почему в ночи? Да днём бы им наши жители не позволили такое творить», – эмоционально написал в своём канале глава Ессентуков Владимир Крутников.
А 3 июня случилось ЧП. На улице Лермонтова, 144, рухнула подпорная стена. О её состоянии жители предупреждали главу города на личном приёме. Специалисты администрации уже обследовали стену, чтобы определить фронт работ. Но погода всё решила за них: насыщенный водой склон не выдержал. Часть стены обрушилась на припаркованные автомобили. Пострадали три машины.
Минераловодский округ: ослаб напор воды в 16 селах
Из-за сильных ливней в канале Широкий, откуда пьют жители округа, наблюдается повышение по мутности воды. Из-за этого приняли решение временно снизить подачу воды на 30% в селах Нижняя Александровка, Нагутское, Греческое, Розовка, Марьины Колодцы, Сухая Падина, Утренняя Долина, хуторах Перевальный, Свободный Труд, Безиновка, Веселый, Апанасенко, Старотарский.
Также из-за ухудшения качества исходной воды в большом Ставропольском канале снижена подача воды на 30% в село Ульяновка, хуторы Любительский и Лысогорский.
Пятигорск: по щиколотку в минералке
Озеро Провал преподнесло неожиданный сюрприз пятигорчанам и отдыхающим. Это природный карстовый колодец на склоне горы Машук, одна из главных достопримечательностей курорта. На дне 41-метровой воронки находится подземное озеро с минеральной водой удивительного бирюзового цвета. После сильных дождей вода заметно превысила привычную отметку. Коммунальщики подняли шибер сброса, и озеро буквально вышло из берегов, заливая окрестности.
Видео: соцсети главы города
«Нечастая возможность походить по лечебной воде: многие жители и гости нашего города используют этот шанс», – подписал видео на своей странице в соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Предгорье: воду откачивают днем и ночью
Жителям сёл Предгорного МО тоже пришлось ходить по воде, только радости им это не доставило. Спасатели откачивали воду из затопленных территорий в поселке Урожайный, станицах Суворовской, Бекешевской и Ессентукской.
Кроме того, в Суворовской дерево рухнуло на газовую трубу.
«Почва напиталась водой, крона не выдерживает, поэтому прошу всех быть предельно внимательными», - предупредил глава Предгорья Николай Бондаренко.
Лермонтов: новые родники – не чудо, а проблема
На склонах Бештау после проливных дождей забили новые родники. Это не чудо природы – из-за обильных осадков сильно поднялся уровень грунтовых вод. Пить из них, конечно, не стоит. И радости коммунальщикам это не добавило.
Чтобы избежать подтопления домов на Лермонтовском шоссе, решили прокопать ливнеотводящий ров. На некоторых въездах во дворы труб для отвода воды вообще нет, специалистам пришлось временно прокопать и эти участки.
«В дальнейшем собственникам необходимо предусмотреть прокладку ливнеотводящих труб на своих въездах», – подчеркнула глава Лермонтова Елена Кобзева.
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