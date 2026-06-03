Стихия натворила немало дел на Ставрополье. Фото: соцсети министра ЖКХ СК

Весна на Ставрополье выдалась дождливой. В мае лило как из ведра, так что отдельные сёла, улицы и дома ушли под воду. Стихия сильнее всего затронула Изобильненский, Минераловодский, Георгиевский, Грачёвский, Апанасенковский, Шпаковский, Петровский и Курский округа, а также Невинномысск.

Как сообщили в МЧС Ставропольского края, пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Повреждены крыши 73 домов, остекление 17 домов, повалены деревья, пострадали хозпостройки и навесы.

«Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Левокумка Минераловодского округа. Здесь остаются подтопленными 54 приусадебных участка и 36 жилых домов. За ночь уровень воды в реке поднялся. Сейчас наблюдается его стабилизация. К вечеру ожидаем начало снижения», – сообщил 3 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Специалисты продолжают круглосуточно контролировать ситуацию на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань. На отдельных участках есть подъём уровня воды, но, по прогнозам, опасных отметок достигнуто не будет.

На Ставрополье затоплены дворы Видео: ГУ МЧС России по СК

Какие выплаты получат пострадавшие от потопа на Ставрополье в мае 2026

С начала июня режим чрезвычайной ситуации действует в Изобильненском и Минераловодском округах. Для помощи пострадавшим от ЧС с 10 мая в крае действуют увеличенные размеры выплат:

- 50 тысяч рублей – единовременная помощь;

- 150 тысяч рублей – если имущество утрачено частично;

- 300 тысяч рублей – если имущество утрачено полностью.

Ессентуки: диван в ручье и рухнувшая стена

В городе-курорте при расчистке русла Капельного ручья вытащили два КАМАЗа мусора. В основном – ветки, грязь и ил. Но нашлось и то, чему в реке точно не место: диван и холодильник.

«Представляю, как в ночи два человека несут диван или холодильник (одному – тяжело), чтобы бросить в ручей. Зачем? Почему в ночи? Да днём бы им наши жители не позволили такое творить», – эмоционально написал в своём канале глава Ессентуков Владимир Крутников.

Крупный мусор мог забить русло ручья и привести к потопу. Фото: соцсети главы Ессентуков

А 3 июня случилось ЧП. На улице Лермонтова, 144, рухнула подпорная стена. О её состоянии жители предупреждали главу города на личном приёме. Специалисты администрации уже обследовали стену, чтобы определить фронт работ. Но погода всё решила за них: насыщенный водой склон не выдержал. Часть стены обрушилась на припаркованные автомобили. Пострадали три машины.

Минераловодский округ: ослаб напор воды в 16 селах

Из-за сильных ливней в канале Широкий, откуда пьют жители округа, наблюдается повышение по мутности воды. Из-за этого приняли решение временно снизить подачу воды на 30% в селах Нижняя Александровка, Нагутское, Греческое, Розовка, Марьины Колодцы, Сухая Падина, Утренняя Долина, хуторах Перевальный, Свободный Труд, Безиновка, Веселый, Апанасенко, Старотарский.

Также из-за ухудшения качества исходной воды в большом Ставропольском канале снижена подача воды на 30% в село Ульяновка, хуторы Любительский и Лысогорский.

Пятигорск: по щиколотку в минералке

Озеро Провал преподнесло неожиданный сюрприз пятигорчанам и отдыхающим. Это природный карстовый колодец на склоне горы Машук, одна из главных достопримечательностей курорта. На дне 41-метровой воронки находится подземное озеро с минеральной водой удивительного бирюзового цвета. После сильных дождей вода заметно превысила привычную отметку. Коммунальщики подняли шибер сброса, и озеро буквально вышло из берегов, заливая окрестности.

В Пятигорске озеро Провал вышло из берегов Видео: соцсети главы города

«Нечастая возможность походить по лечебной воде: многие жители и гости нашего города используют этот шанс», – подписал видео на своей странице в соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Предгорье: воду откачивают днем и ночью

Жителям сёл Предгорного МО тоже пришлось ходить по воде, только радости им это не доставило. Спасатели откачивали воду из затопленных территорий в поселке Урожайный, станицах Суворовской, Бекешевской и Ессентукской.

Кроме того, в Суворовской дерево рухнуло на газовую трубу.

«Почва напиталась водой, крона не выдерживает, поэтому прошу всех быть предельно внимательными», - предупредил глава Предгорья Николай Бондаренко.

Лермонтов: новые родники – не чудо, а проблема

На склонах Бештау после проливных дождей забили новые родники. Это не чудо природы – из-за обильных осадков сильно поднялся уровень грунтовых вод. Пить из них, конечно, не стоит. И радости коммунальщикам это не добавило.

Чтобы вода не затопила дома, пришлось прокопать специальный ров. Фото: соцсети главы Лермонтова

Чтобы избежать подтопления домов на Лермонтовском шоссе, решили прокопать ливнеотводящий ров. На некоторых въездах во дворы труб для отвода воды вообще нет, специалистам пришлось временно прокопать и эти участки.

«В дальнейшем собственникам необходимо предусмотреть прокладку ливнеотводящих труб на своих въездах», – подчеркнула глава Лермонтова Елена Кобзева.

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