В Хасавюрте малолетний водитель устроил гонку с полицейскими. Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В дагестанском Хасавюрте разбираются в истории, которая могла закончиться трагедией. Главным антигероем стал несовершеннолетний парень. Он решил покататься по городу, сел за руль отцовской машины и поехал, хотя прав у него не было.

Его заметили полицейские. Но вместо того чтобы остановиться, подросток нажал на газ. Началась погоня.

В Хасавюрте малолетний водитель устроил гонку с полицейскими. Видео: соцсети

В селе Могилёвское патрульный автомобиль перегородил дорогу беглецу. Один из полицейских вышел и встал прямо перед машиной. Однако парень не затормозил. Он сбил сотрудника, тот упал на капот. Водитель протащил его почти 30 метров, и полицейский не рухнул на дорогу.

Пока стражи порядка помогали коллеге, подросток скрылся. Но его машина долго не протянула, спустило колесо. Парень бросил её и убежал домой.

Однако долго прятаться не получилось. На следующий день юного гонщика в полицию привёл его собственный отец.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», - рассказали в СУ СКР республики Дагестан.

Наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства той гонки. Но одно ясно уже сейчас: подросток, который решил поиграть в гонщика без прав, теперь явно не до игр. Играть придётся по взрослому: со следователями, судом и, возможно, колонией.

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