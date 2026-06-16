Горное село прописали в «двушке»: в квартире девушки с Урала незаконно «поселили» 50 жителей Ингушетии

В квартире девушки с Урала незаконно «поселили» 50 жителей Ингушетии. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В квартире екатеринбурженки незаконно прописали целое «село» из Ингушетии. О нежданных сожителях женщина узнала из коммунального квитка – когда в один месяц ей пришел счет в размере 50 тысяч рублей. Она стала разбираться, откуда взялись такие суммы за проживание в скромной двушке. Оказалось, по документам в ее квартире живет 57 «мертвых душ» из Ингушетии – целое горное село.

Сообщается, что это сделали через взлом Госуслуг. Как только хозяйка не пыталась защититься: она блокировала доступ, меняла пароли от портала и даже паспорт. Но количество «сожителей» только прибавлялось. Некоторые из них даже успели обратиться в Пенсионный фонд для получения пособий на 86 детей.

Женщина бросилась в полицию. Написала заявление. Но, по ее словам, реакции не последовало. Несмотря на то, что у человека в квартире прописаны десятки незнакомцев, а счета растут с каждым месяцем.

«Выселить незнакомых людей не удается до сих пор. Женщина обратилась в органы внутренних дел, но надлежащей реакции не последовало», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

После того как история попала в соцсети, на неё обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления по Свердловской области доложить о результатах расследования и ответить на все доводы пострадавшей.

В следственном управлении завели уголовное дело по статье «Халатность». Женщине пообещали защитить ее права. Виновным же в незаконном подселении грозит до года исправительных работ или арест до трех месяцев.

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