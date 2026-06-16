Поздравление женщина организовала в стиле одного из осетинских фильмов. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

В народе бытует мнение, что женской дружбы не бывает. Две подруги из Северной Осетии точно могут с этим поспорить. Женщины дружат уже много лет, и в день рождения одной из них случилось нечто особенное: подруга заказала для именинницы подъемный кран и появилась у нее в окне с букетом роз.

Необычная история произошла в Беслане. Поздравление женщина организовала в стиле одного из осетинских фильмов.

В Беслане женщина поднялась к окну подруги-именинницы на подъемном кране Видео: соцсети

Видеоролик с трогательным поздравлением быстро разлетелся в социальных сетях. Сейчас его посмотрели уже 182 тысячи человек! Люди ставят положительные реакции и пишут восторженные комментарии. Многие даже завидуют такой дружбе и говорят, что в своей жизни даже мечтать о таком не могли:

«Этой подруге еще одна подруга не нужна случайно?»;

«А говорят, женской дружбы не бывает. Дружите и радуйтесь!»;

«Это самое приятное зрелище за последнее время. Всем бы таких подруг»;

«Теперь принимаю только такие поздравления от своих подруг!».

Некоторые девушки стали отмечать своих подруг под роликом и говорить, что на свой день рождения ждут такое же поздравление. Иначе, шутят, зачем дружим вообще?

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как во Владикавказе трое молодых парней спели под окнами многоквартирного дома серенаду на родном языке. Один из них играл на гитаре, остальные – пели. Из окна за всем происходящим наблюдает пожилая женщина, вероятно, случайно услышавшая музыкальные мотивы с улицы.

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