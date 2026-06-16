Полтора года держали в тайне: футболист ПСЖ Матвей Сафонов сыграл свадьбу со второй женой

Сафонов сыграл свадьбу спустя полтора года спустя росписи. Фото: соцсети героев публикации

Уроженец Ставропольского края Матвей Сафонов сыграл свадьбу. С избранницей – стендап-комиком Мариной Кондратюк – они расписались больше года назад, но торжество решили отпраздновать только сейчас. Как объяснил самый дорогий российский футболист, дело в желании досконально подготовиться к предстоящему празднику.

Долгое время Сафонов с супругой держали подготовку в секрете – чтобы сохранить интригу. И только постфактум футболист решился в подробностях рассказать, как создавалось масштабное событие.

«Выбор пал на Москву, так как в столице больше возможностей для такого рода мероприятий. Посмотрели несколько площадок и остановились на уютном яхт-клубе», – объяснил Матвей.

Само торжество сыграли в минималистичном элегантном стиле. Невеста надела белое прямое платье и вышла в длинной покрывающей все тело фате. Ее встретил жених – в необычном белом костюме.

Как рассказал Сафонов, одной из изюминок свадьбы должен стать фильм о ней. Супруги хотели, чтобы получилось не обычное отчетное видео с торжества – а целая картина, которую будет не стыдно показать спустя годы.

Слова любви супруги решили оставить за кадром, сосредоточив свое внимание на гостях свадьбы:

«Год назад мы начали готовиться к нашей свадебной вечеринке. Вчера тот самый вечер состоялся, и мы смогли собрать близких и родных людей за одним столом. Все прошло так, как мы хотели. Самые разные эмоции, волнение, улыбки, красота и трогательные подарки друг для друга. Спасибо всем, кто был рядом и разделил этот момент с нами», – написала Марина.

А сразу после торжества футболист и невеста отправились в свадебное путешествие. Куда – пока неизвестно.

Ранее Матвей Сафонов стал первым россиянином, который дважды вышел в финал Лиги чемпионов. На матче против лондонского Арсенала в составе ПСЖ его тоже поддерживала супруга – она соорудила российский триколор из нескольких французских флагов.

С первой женой отношения Сафонова не сложились – скандал с задолженностью по алиментам на 60 млн рублей утих только в 2025 году. Тогда из-за него встало под вопрос участие футболиста в составе сборной России. Футболист долго пытался оспорить требование супруги, но в конце концов выплатил крупную сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставропольский вратарь Матвей Сафонов выплатил алименты на 60 млн рублей для въезда в Россию

«Соорудили флаг из французских флажков»: жена Матвея Сафонова рассказала, как поддерживала его в финале Лиги чемпионов

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru