Партия «Новые люди» вместе со ставропольцами открыли летний сезон «Голоса города»

Фото: партия «Новые люди»

В Ставрополе ярко стартовал федеральный проект «Голос города» от партии «Новые люди». Главная сцена в Парке Победы стала краевым центром притяжения для сотен горожан и талантливых музыкантов.

Проект задуман как долгосрочная платформа для поддержки ставропольской музыкальной культуры. Его главная цель — помочь уличным музыкантам и артистам найти свою сцену и сделать культурную жизнь Ставрополья еще ярче.

Фото: партия «Новые люди»

Открытие сезона превратилось в настоящий музыкальный марафон. На большую сцену вышли яркие локальные группы и исполнители, которые буквально зарядили Ставрополь энергией на всё предстоящее лето. Настоящий фурор у зрителей вызвали выступления известных местных групп «Везучий случай», «MAN!GO», «Ритмика» и «Супернова». Качественный звук, живое исполнение и искренние эмоции артистов не оставили равнодушными никого.

«Этот концерт — официальный старт большой летней программы проекта. Каждые выходные наши площадки будут работать в различных городах Ставропольского края, в том числе в Ставрополе, Пятигорске и Железноводске. Мы готовим сцены для артистов совершенно разных жанров, будь то инструментальная музыка или каверы. Наша цель — дать музыкантам, и в особенности уличным музыкантам, возможность открыто делиться творчеством с горожанами», — поделилась руководитель проекта «Голос города» в Ставропольском крае Дарьяна Машукова.

Фото: партия «Новые люди»

Мероприятие посетил Борис Оболенец, председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае и депутат Ставропольской городской Думы.

«Наша цель — дать возможность местным талантам раскрыться и пройти путь от уличного музыканта до звезды большой сцены. Талант должен сиять, а не замыкаться в переходах!» — заявил Борис Оболенец.

Проект «Голос города» официально запущен в 30 регионах России. Организаторы подчеркивают, что площадки проекта будут работать на протяжении всего лета. Каждые выходные жителей и гостей Ставропольского края ждут новые музыкальные открытия, живой звук и незабываемая атмосфера уличной культуры.