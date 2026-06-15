Ремонт плановый и неотложный: где с 15 по 18 июня в Ставрополе и Георгиевске отключат свет

Фото: Алексей ФОКИН.
В Ставрополе и Георгиевске начались временные отключения света. Энергетики будут ремонтировать трансформаторные подстанции. Смотрите списки адресов, чтобы быть готовыми.
15 июня 2026 с 9:00 до 16:00 без света останутся жители Промышленного района краевой столицы. Отключение затронет дома по адресам:
- улица Генерала Маргелова, 3, 3/1, 5/1, 5/2.
С 16 по 18 июня энергоснабжение будут ограничивать частями. Отключения связаны с неотложными работами в трансформаторных подстанциях и обрезкой деревьев в охранной зоне энергообъектов.
16 июня с 8:00 до 16:00
- улица Парковая, 28;
- улица Вершинина, 3;
- улица Скалозубова, 1-37, 2-34.
с 9:00 до 11:00:
- улица Вехова, 126/2;
- улица Добролюбова, 83-99, 82-96;
- улица Ермолова, 165-187;
- улица К. Маркса, 77-101, 126-148;
- улица Пархоменко, 75-101, 74-86;
- улица Чапаева, 77-93, 80-108;
- улица Чкалова, 123-147, 116-164;
- улица Щербакова, 89-95, 92-1;
- улица Щорса, 95-103, 94-100;
- пер. Ростовский, 3-19, 4-18.
с 11:30 до 13:30
- улица Герцена, 80;
- улица Горького, 89-105, 84-106;
- улица Ермолова, 120;
- улица Ессентукская, 69-89, 80-92;
- улица Калинина, 53-91, 48-98;
- улица Кирова, 71-83.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
17 июня с 9:00 до 11:00
- улица Вехова, 39-53, 26-106;
- улица Гагарина, 267-285, 202-234;
- улица Ермолова, 119-147;
- улица К. Маркса, 25-77, 98-122;
- улица Котовского, 77-101, 86-106;
- улица Моисеенко, 168;
- улица Чкалова, 97-117, 96-112;
- улица Чугурина, 111-145, 96-122;
- улица Щербакова, 99-111, 94-100.
с 11:30 до 13:30
- улица Герцена, 80;
- улица Горького, 89-105, 84-106;
- улица Ермолова, 120;
- улица Ессентукская, 69-89, 80-92;
- улица Калинина, 53-91, 48-98;
- улица Кирова, 71-83.
с 13:00 до 17:00
- улица Горийская, 2;
- улица Лермонтова, 47-57, 28/1.
18 июня с 9:00 до 11:00
- улица Вехова, 22А;
- улица Гагарина, 245-287, 206-236;
- улица Гастелло, 38;
- улица Ермолова, 103-127;
- улица К. Маркса, 19-23, 60-94;
- улица Ленина, 254;
- улица Моисеенко, 109-139, 134-176;
- улица Чкалова, 57-93, 56-92;
- улица Чугурина, 143.
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