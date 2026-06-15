Ремонт плановый и неотложный: где с 15 по 18 июня в Ставрополе и Георгиевске отключат свет

Отключения связаны с неотложными работами на ТП. Фото: Алексей ФОКИН.

В Ставрополе и Георгиевске начались временные отключения света. Энергетики будут ремонтировать трансформаторные подстанции. Смотрите списки адресов, чтобы быть готовыми.

Где и когда не будет света в Ставрополе, адреса

15 июня 2026 с 9:00 до 16:00 без света останутся жители Промышленного района краевой столицы. Отключение затронет дома по адресам:

- улица Генерала Маргелова, 3, 3/1, 5/1, 5/2.

Где и когда отключат свет в Георгиевске, адреса

С 16 по 18 июня энергоснабжение будут ограничивать частями. Отключения связаны с неотложными работами в трансформаторных подстанциях и обрезкой деревьев в охранной зоне энергообъектов.

16 июня с 8:00 до 16:00

- улица Парковая, 28;

- улица Вершинина, 3;

- улица Скалозубова, 1-37, 2-34.

с 9:00 до 11:00:

- улица Вехова, 126/2;

- улица Добролюбова, 83-99, 82-96;

- улица Ермолова, 165-187;

- улица К. Маркса, 77-101, 126-148;

- улица Пархоменко, 75-101, 74-86;

- улица Чапаева, 77-93, 80-108;

- улица Чкалова, 123-147, 116-164;

- улица Щербакова, 89-95, 92-1;

- улица Щорса, 95-103, 94-100;

- пер. Ростовский, 3-19, 4-18.

с 11:30 до 13:30

- улица Герцена, 80;

- улица Горького, 89-105, 84-106;

- улица Ермолова, 120;

- улица Ессентукская, 69-89, 80-92;

- улица Калинина, 53-91, 48-98;

- улица Кирова, 71-83.

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17 июня с 9:00 до 11:00

- улица Вехова, 39-53, 26-106;

- улица Гагарина, 267-285, 202-234;

- улица Ермолова, 119-147;

- улица К. Маркса, 25-77, 98-122;

- улица Котовского, 77-101, 86-106;

- улица Моисеенко, 168;

- улица Чкалова, 97-117, 96-112;

- улица Чугурина, 111-145, 96-122;

- улица Щербакова, 99-111, 94-100.

с 11:30 до 13:30

- улица Герцена, 80;

- улица Горького, 89-105, 84-106;

- улица Ермолова, 120;

- улица Ессентукская, 69-89, 80-92;

- улица Калинина, 53-91, 48-98;

- улица Кирова, 71-83.

с 13:00 до 17:00

- улица Горийская, 2;

- улица Лермонтова, 47-57, 28/1.

18 июня с 9:00 до 11:00

- улица Вехова, 22А;

- улица Гагарина, 245-287, 206-236;

- улица Гастелло, 38;

- улица Ермолова, 103-127;

- улица К. Маркса, 19-23, 60-94;

- улица Ленина, 254;

- улица Моисеенко, 109-139, 134-176;

- улица Чкалова, 57-93, 56-92;

- улица Чугурина, 143.

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