Жил с «дыней» в животе: медики Владикавказа удалили мужчине опухоль весом в несколько килограммов

В Северной Осетии хирурги удалили опухоль весом несколько кг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

61-летний мужчина приехал в Северную Осетию для сложной операции. Врачи обнаружили у него в брюшной полости гигантское новообразование весом в несколько килограммов.

Опухоль развивалась из эмбриональной соединительной ткани. Другими словами, в организме были «спящие» клетки, которые остались с момента внутриутробного развития плода. Они есть у многих людей и всю жизнь могут никак не проявлять себя. Но в какой-то момент эти клетки начали бесконтрольно расти.

«У мужчины опухоль достигла размеров небольшой дыни. Она сдавливала кишечник, крупные сосуды и внутренние органы, создавая прямую угрозу жизни пациента, – говорит хирург Заурбек Тотиков, выполнивший сложную операцию.

Хирурги полностью удалили новообразование вместе с поражённым участком кишечника, после чего выполнили его реконструкцию. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

Мужчина остается под наблюдением врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Случаи удаления опухолей размером с дыню – не единичны в медицинской практике, но каждый такой случай требует высочайшего профессионализма от врачей. Подобные операции регулярно проводятся в разных регионах России: врачи Владивостока удаляли новообразования весом 1,5 килограмма и более 30 сантиметров в диаметре, подмосковные хирурги оперировали 12-летнего мальчика с опухолью селезенки , а ростовские онкологи – образование весом 37 килограммов.

Однако операция во Владикавказе имеет свою особенность: новообразование развивалось из эмбриональной соединительной ткани, что встречается реже и требует особого подхода.

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