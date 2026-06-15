«Боюсь показать свою кошку»: глава Чечни высмеял западные санкции против его родных и животных

Рамзан Кадыров рассказал, почему не показывает свою кошку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-подходе после мероприятий ко Дню России с присущей ему иронией прокомментировал западные санкции. Он высмеял абсурдность ограничений, которые доходят до того, что вводятся даже против животных.

Кадыров напомнил, что под западные ограничения уже попадали его домашние питомцы. Самым громким стал случай со скакуном Зазу, любимой лошадью главы республики. В 2014 году жеребец, выигравший скачки в Германии, не только не получил призовых, но и оказался изолирован на чешской конеферме, а его выигрыши были заморожены.

Рамзан Кадыров с Зазу. Фото: пресс-служба главы Чечни

«Они вводят санкции даже против лошадей, собак, кошек. Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», – сказал Рамзан Кадыров журналистам.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала о том, что рестрикции со стороны Великобритании, Канады и ЕС ранее были введены в отношении матери Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой, занимающейся благотворительной деятельностью.

«Эти ограничения останутся лишь бумажками, которые превратятся в прах и будут действовать только у них на Западе, где у нас не было и не будет каких-либо активов», – заявил тогда Рамзан Кадыров.

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