Ессентуки показали в эфире федерального телеканала Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ессентуки – место, в которое едут лечить желудок, а уезжают с перезагрузкой души. В эфире федеральной программы «Жизнь своих» разобрались, как лечебная грязь, греческий шашлык на минералке и самая высокая статуя Христа в России меняют представление о курортах.

Фраза «нужно подлечиться» уже сама по себе воспринимается как таблетки, унылые палаты и градусник. Но Ессентуки – это шикарные парки, роскошные аллеи, целебные источники. Это никак не выписывается в мрачную атмосферу больницы, не правда ли?

Ессентуки – первый кавказский город-курорт, основанный еще при императорах. Здесь богатая природа, уникальный климат, и люди, которые имеют свои уникальные истории.

Вид комплекса Петра и Павла. Фото: Первый канал

Самая большая питьевая галерея в Европе

Жительница Ессентуков Виктория Шевченко встречает гостей с питейником в руке – именно так местные называют кружку с носиком. В галерее из трех бюветов подают «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» и «Ессентуки-Новую».

Что за цифры и как с этим разобраться? Виктория делится: «Чем больше вода минерализована, тем больше число. 17 – большой показатель». Местные утверждают: для целебного эффекта нужно пить воду курсом. Если нарушить режим, знакомство с бюветом может превратиться в марафон по уборным.

Грязь Шаляпина и Тамерлана

Алексеевская грязелечебница – визитная карточка Ессентуков. Витражи, колонны, императорский размах. Здесь бывали Шаляпин, Станиславский, Утёсов. По легенде, сам Тамерлан принимал здесь грязь.

Лечат здесь тамбуканской грязью из древнего озера – она богата кальцием, магнием и йодом. Грязь якобы помогает при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, кожных заболеваниях и при неврологии.

Грязь в лечебнице. Фото: Первый канал

Процедура длится 15 минут. Ессентучане уверяют: тамбуканская грязь помогает от всего. Можно положить её в рот, если болят дёсны.

Лечение не заканчивается на грязевых процедурах. Гостей сразу после встречают Верхние Николаевские ванны из цельного каррарского мрамора.

Ванне больше 120 лет, она осталась от императорской семьи. В ванную подаётся Буровая номер один – углекислая сероводородная вода. Пить её не рекомендуют, но кто-то всё равно употребляет.

После водных процедур врачи рекомендуют поспать, ведь они серьезно повлияли на организм.

120-летняя ванна. Фото: Первый канал

«Рио-де-Кавказ»: самый высокий Христос России

В Ессентуках есть статуя Христа из белоснежной мраморной крошки. Это самый высокий монумент в России – целых 22 метра. Местные с юмором называют комплекс Петра и Павла «Рио-де-Кавказ».

«Статую у нас поставили в 2011 году. Инициатором выступила греческая община. В целом это называется храмовым комплексом Петра и Павла, но потом это все превратилось в “Рио-де-Кавказ”. Это неофициальное название», – рассказывает местная жительница Виктория Шевченко в эфире программы.

«Рио-де-Кавказ» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Греческий след: нарзан вместо уксуса

В Ессентуках существует одна из крупнейших греческих диаспор в России. Греки стали переселенцами сюда еще в 1938 году. Потомственный грек Александр Симонов открывает гостям из федерального канала двери на свою кухню и раскрывает секреты.

Обо всём по порядку. Во-первых, сувлаки здесь надевают на шпажки на специальном механизме – сувлакомеханель. С помощью него получается полторы тысячи порций ежедневно. Во-вторых, кожура добавляет жирности – её не убирают.

Мариновать шашлык и сувлаки можно нарзаном. Фото: Первый канал

В-третьих, важно соблюдать особую инструкцию по приготовлению: собирать несколько слоёв маринада – чеснок, орегано, морская соль, перец и оливковое масло. Ничего нельзя забыть и перепутать! И последний, но самый неочевидный пункт – вместо уксуса или вина мясо заливают нарзаном. Нарзан в переводе – вода нартов, былинных кавказских богатырей.

Именно нарзан является ключевым ингредиентом для сочного мяса. Всем советуют и уверяют, что это очень вкусно.

Самое высокое колесо обозрения и секрет, как распознать «кефирника»

В Ессентуках есть колесо обозрения. Это самое высокое место на Северном Кавказе, (65 метров), которое открылось в 2024 году в парке Победы. Ее по праву считают лучшей обзорной точкой курорта.

Кстати, как же отличить местного от приезжего? Местная жительница поделилась лайфхаком:

«Кефирники (курортники) – они торопятся, везде хотят успеть. Местные не торопятся. Живут в своём ритме».

Гаражный рок еще жив

Как еще отдыхают жители и гости Ессентуков? Они ходят на рокерские тусовки. Музыка здесь звучит почти всегда. Здесь, в Ессентуках, русский рок живее всех живых. Тут есть и единственная в Ставропольском крае Стена Цоя – на улице 60 лет Октября, 12.

Рок все еще жив в Ессентуках. Фото: Первый канал

Андрей Балацкий занимается рок-н-роллом с самого детства. В своём гараже проводит закрытые квартирники с близкими людьми. На концерты приходят люди разных возрастов. Здесь играют на кахоне – перуанском ударном инструменте. К нему подсоединяют гитары и играют во всю силу. Андрей хотел создать для себя машину времени, где будет вспоминать детство. У него в гараже в отдельном месте фишки, сотки, фотоаппарат, который подарил ему дедушка.

Гаражные посиделки. Фото: Первый канал

Утренняя йога для ессентучан

Самые гибкие жители курорта постоянно занимаются йогой. Ессентучанка Анна Моисеева после рождения детей каждое утро проводит занятия в Курортном парке. Девушка поделилась своими персональными упражнениями.

Ставим ноги на ширине таза, руки назад, переносим вес с одной стороны на другую. Главное – не упасть. Закидываем ноги, руки шире коврика. Самое главное – помнить, что в йоге главное не результат, а процесс.

Можно на курорте попробовать себя и в йоге. Фото: Первый канал

Улететь, чтобы вернуться

Юрий Бабаханян – пилот-инструктор. Единственный на юге России авиационный учебный центр ДОСААФ готовит пилотов сверхлегких воздушных судов. Можно подняться прямо над Ессентуками, чтоб посмотреть всё ещё раз, но с другой точки обзора. Ведущий программы Евгений Кривцов, несмотря на страх высоты, так и поступил.

Под конец ведущий программы полетал на самолете. Фото: Первый канал

В итоге на передаче пришли к выводу, что Ессентуки – то место, в котором хочется остаться. Город восхищает своей энергией: нет комаров, есть красивые виды, чистый воздух, лечебные комплексы и вкусная вода. Курорт принимает гостей уже больше века, но сам от этого не стареет, а только молодеет.

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