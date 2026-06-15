Туристы говорят, что лошадей не кормят и не показывают ветеринару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Туристы жалуются на живодерские условия в кемпинге в Дагестане. Летний отдых в селении Эрпели Буйнакского района обернулся кошмаром для одной семьи. Мать рассказала, как они попали в «самую ужасную поездку, которая могла состояться».

Посетители кемпинга в Дагестане пожаловались на жестокое обращение с лошадьми Видео: соцсети очевидцев

Обычно в это место отправляются на кемпинг – пожить в домиках, полюбоваться природой и отправиться на конную прогулку. Но посетители уверены: за красивой картинкой стоят бесчеловечные условия содержания.

«Лошади были в ужасном состоянии, коленки были все в крови, мяса почти не было. Они были все истощенными, в шрамах, как будто их не кормили неделю», – возмущается женщина.

У исхудавших лошадей разбиты колени. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

Посетительница указывает, что персонал жестоко относится к животным и не дает никакой ветеринарной помощи лошадям, получившим травмы. Туристы предупреждают, что чувствительным к страданиям животных людям стоит подумать, прежде чем отправляться туда на отдых. И требуют, чтобы компетентные органы обратили внимание на происходящее.

Ранее в Дагестане изъяли трех медведей, которых держали в живодерских условиях в селении Рукель. Владельцы зооцентра заявляли, что они принимают диких животных, которым требуется помощь. На деле же они содержали нелегальный зоопарк, в котором даже не было ветеринарного кабинета. Животных оттуда забирали в плачевном состоянии.

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