Ливни, грозы, ветер до 25 м/c: длинные выходные на Ставрополье пройдут под штормовым предупреждением

Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье в эти выходные Прогнозируется, что в период с 12 июня по 14 июня ожидаются: дожди, ливни с грозами, градом и ветер с порывами 20-25 м/с. И хотя погода не радует, в крае все равно будут праздновать День России.

По прогнозам синоптиков, в некоторых населенных пунктах кратковременные дожди в сочетании с грозой ожидаются уже 11 июня. Температура воздуха днем на Ставрополье достигнет +30 градусов. В краевой столице – +27 градусов.

В пятницу, 12 июня, прогнозируют кратковременный дождь в сочетании с грозой. Температура в крае будет варьироваться +13…+18 градусов ночью и + 24…+29 градусов днем. В краевой столице ожидается +14...+16 градусов ночью, а днем 24...+26 градусов.

Синоптики прогнозируют непогоду все выходные Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня, также обещают кратковременные дожди с грозой. Ночью в крае ожидается температура +13...+18, а днем столбики термометра поднимутся до +24...+29. В Ставрополе ночью ожидаются от +14 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов.

14 июня, в воскресенье, местами также ожидаются дожди. Температура в крае ожидается от +18 ночью до +26 днем. В Ставрополе ночью +15, а днем температура повысится до +21 градуса.

МЧС Ставропольского края все же просит не забывать о безопасности. Непогода может повредить ЛЭП, сорвать старые баннеры, обрушить ветхие крыши и облицовку зданий.

Водителям рекомендуют снизить скорость и быть особенно осторожными. Пешеходам следует предельно внимательно переходить дорогу. От деревьев лучше убрать подальше свои машины. Вблизи стен домов лучше не ходить.

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