Две недели без горячей воды: ставропольцев ждет очередной этап остановки котельных на ремонт

В домах ставропольцев горячей воды не будет две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 28 июня часть Ставрополя останется без горячей воды. Это сезонное отключение, связанное с подготовкой котельных и сетей к следующему отопительному сезону.

Список адресов, где не будет горячей воды с 15 июня в Ставрополе

- ул. 6-я Промышленная, 2;

- ул. Буйнакского, с 3 по 45, с 2з по 10;

- ул. Бруснева, с 2/3 по 16, с 9 по 19/2;

- ул. Васильева, с 1 по 51, с 8 по12А;

- ул. Васякина, с 125 по 127В, с 190 по 194;

"Так, хозяйка, будем учиться языком умываться, смотри внимательно". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- ул. Шеболдаева, с 1 по 11, 4;

- пр. Кулакова, с 16/1 по 16В, с 19 по 71;

- пр. Юности, с 1 по 17, с 4 по 48/1;

- ул. Октябрьская, 190/1, 192Б, 202;

- ул. Макарова, с 10/1 по 28;

- ул. 3-я Промышленная, 3А;

- ул. Завокзальная, 33а корп. А, Б, В.

Владельцы ведомственного жилья, детских садов, производственных зданий, а также управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН) должны отключить отопление в зданиях. Если запорные краны не перекрывают систему полностью, нужно поставить заглушки на трубы — на подающую и обратную линию. Это нужно, чтобы трубы не прорвало во время проверки системы высоким давлением.

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