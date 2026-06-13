60 человек искали до позднего вечера: в Дагестане из Терека достали тело подростка

На поиски мальчика были брошены все силы. Фото: соцсети МЧС России по РД

Трагедия произошла накануне, 12 июня в Кизляре. Спасателям поступило сообщение, что улице Набережная, где расположен пешеходный мост через Терек, течением унесло подростка. Очевидцы рассказали, видели как мальчик прыгал в реку и затем начал звать на помощь.

Экстренно были подняты все профильные службы. Глава села Первомайское Хасавюртовского района Шамиль Джамалудинов мобилизовал десятки людей для поиска мальчика.

«С гидроузлом была достигнута договоренность о перекрытии подачи воды. Ситуацию осложняли сильное течение, высокая мутность воды и глубина, которая местами доходила до 1,8 м. На поиски подростка было привлечено более 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники». – рассказали в администрации Кизляра.

В поисковой операции участвовали спасатели и волонтеры. Фото: соцсети МЧС России по РД

Поиски продолжались до позднего вечера и возобновились утром 13 июня. Тело утонувшего нашли недалеко от места, откуда он нырнул в реку.

«К огромному сожалению. это не первый случай, когда нам приходится заниматься поиском тел, утонувших подростков. Река Терек очень коварна и опасна, а потому купание в ней запрещено. Хотел бы выразить огромные слова благодарности всем ребятам, которые откликнулись на мою просьбу оказать помощь в поисках тела», - говорит глава села Первомайское Хасавюртовского района, волонтер СВО Шамиль Джамалудинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В КЧР турист сорвался со снежника и получил травму

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru