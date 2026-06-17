Непогода властвует над Северным Кавказом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Эта весна испытывает жителей Северного Кавказа на прочность. В марте-апреле Дагестан и Чечня пережили аномальные потопы – вода сносила и рушила дома, размывала дороги, вызывала гигантские оползни. Без крова остались тысячи семей, есть погибшие. И вот и июне на Северный Кавказ обрушилась новая волна непогоды. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, до конца недели в республиках ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с.

Первой удар стихии приняла на себя Карачаево-Черкесия. Вечером 16 июня около 22 часов ливень с градом и штормовым ветром накрыл Черкесск. Жители республики делятся видео, на которых видны грозовые раскаты и яркие молнии - зрелище одновременно завораживающее и пугающее.

В Черкесске прошел мощный ливень Видео: канал "Мониторинг опасных погодных явлений в регионах ЮФО и СКФО"

После Черкесска под удар стихии попал Владикавказ. 17 июня за час там выпало сразу три месячных нормы осадков. Улицы и дороги скрылись под водой, по проезжей части текли мутные бурные потоки. Поток был настолько сильным, что часть улиц пришлось перекрывать.

Улицы Владикавказа перекрыли из-за сильного ливня. Фото: минЖКХ РСО-А

«Ливневая система Владикавказа пропустила за час трёхмесячную норму осадков, при том, что не рассчитана на такой объём воды. Именно с этим связано временное ограничение проезда по улицам, попавшим в эпицентр аномального ливня», - рассказали в республиканском министерстве ЖКХ.

Во Владикавказе за час выпало три месяных нормы осадков Видео: соцсети минЖКХ РСО-А

Теперь стихия движется на Ставрополье. В крае объявлено штормовое предупреждение. По данным РСЧС, сильные дожди, ливни с грозами, градом и ветром до 25 м/с ожидаются до конца суток 17 июня, а также в течение 18 и 19 июня. Жителям края стоит быть готовыми к возможным подтоплениям, порывам ветра и проблемам на дорогах.

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