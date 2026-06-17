Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Эта весна испытывает жителей Северного Кавказа на прочность. В марте-апреле Дагестан и Чечня пережили аномальные потопы – вода сносила и рушила дома, размывала дороги, вызывала гигантские оползни. Без крова остались тысячи семей, есть погибшие. И вот и июне на Северный Кавказ обрушилась новая волна непогоды. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, до конца недели в республиках ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с.
Первой удар стихии приняла на себя Карачаево-Черкесия. Вечером 16 июня около 22 часов ливень с градом и штормовым ветром накрыл Черкесск. Жители республики делятся видео, на которых видны грозовые раскаты и яркие молнии - зрелище одновременно завораживающее и пугающее.
Видео: канал "Мониторинг опасных погодных явлений в регионах ЮФО и СКФО"
После Черкесска под удар стихии попал Владикавказ. 17 июня за час там выпало сразу три месячных нормы осадков. Улицы и дороги скрылись под водой, по проезжей части текли мутные бурные потоки. Поток был настолько сильным, что часть улиц пришлось перекрывать.
«Ливневая система Владикавказа пропустила за час трёхмесячную норму осадков, при том, что не рассчитана на такой объём воды. Именно с этим связано временное ограничение проезда по улицам, попавшим в эпицентр аномального ливня», - рассказали в республиканском министерстве ЖКХ.
Видео: соцсети минЖКХ РСО-А
Теперь стихия движется на Ставрополье. В крае объявлено штормовое предупреждение. По данным РСЧС, сильные дожди, ливни с грозами, градом и ветром до 25 м/с ожидаются до конца суток 17 июня, а также в течение 18 и 19 июня. Жителям края стоит быть готовыми к возможным подтоплениям, порывам ветра и проблемам на дорогах.
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