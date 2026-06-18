Многим пассажирам приходится корректировать планы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод фиксируются задержки и отмены рейсов. Причиной стали утренние ограничения в московском авиаузле, которые затронули расписание по всей стране. Виной всему стала атака БПЛА на столицу.

Как сообщила пресс-служба Росавиации, в целях обеспечения безопасности пассажиров и полетов в аэропорту Шереметьево до 08:30 мск был ограничен приём и выпуск воздушных судов. Прибывающие рейсы направлялись на запасные аэродромы. Ограничения также вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в ряде региональных аэропортов.

Аэропорты Ставрополя и Минвод закрыты или открыты 18 июня 2026 года

По данным онлайн-табло, в московских аэропортах задерживались десятки рейсов в разные города России и зарубежья, часть рейсов была отменена или ушла на запасные аэродромы.

В аэропортах Ставрополья ситуация отразилась на расписании – многим пассажирам приходится корректировать планы. В Минеральных Водах и Ставрополе задерживаются рейсы в Москву и обратно, а также по другим направлениям.

Что делать пассажирам

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, приезжать в аэропорт не требуется – все операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно. Билеты, купленные у агента, возвращаются только по месту покупки.

Актуальная информация о корректировках направляется по контактам, указанным в бронировании. Следить за расписанием можно по онлайн-табло на сайтах аэропортов.

Кто уже приехал в аэропорт может воспользоваться сервисами:

– в терминале ВВЛ работает стойка информации для оперативного информирования и помощи пассажирам;

– комната матери и ребёнка (для пассажиров с детьми до 7 лет), работает круглосуточно;

– круглосуточная медицинская помощь;

– зарядные станции для гаджетов;

– бесплатный Wi-Fi.

Телефоны и онлайн-табло аэропортов Ставропольского края

Минеральные Воды

(87922) 20-777; 8-800-333-03-21

Ставрополь

(8652) 34-90-68

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