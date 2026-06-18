Во время дождя ливнеприемники работали в штатном режиме. Фото: соцсети водоканал РСО-А

Мощное течение, водовороты, поток воды, сбивающий с ног. Это не бурный Терек, а улицы Владикавказа во время аномального ливня, который обрушился на город 17 июня. За один час в столице Северной Осетии выпало 38 мм осадков – три месячных нормы.

Специалисты республиканского водоканала пересчитали объемы осадков и привели шокирующие цифры. Оказывается, всего за один час город принял на себя более 11 миллиардов литров воды. Это примерно четыре с половиной тысячи олимпийских бассейнов, вылившихся одновременно. Неудивительно, что по улицам города текли целые реки.

Владикавказ приходит в себя после аномального ливня Видео: соцсети АМС г. Владикавказа

«При такой интенсивности дождя расчетный мгновенный поверхностный сток составляет около 1840 кубометров в секунду. Это поток, сопоставимый с крупной рекой в период паводка: средний расход Москвы-реки – около 100 кубометров в секунду, а Волги – около 8000 кубометров в секунду», – сообщает водоканал в своих социальных сетях.

Потоком воды унесло стулья с летней площадки кафе. Фото: стоп-кадр видео канала "ЧП Владикавказ"

Ни одна ливневая система в мире не способна принять такой объем воды в одно мгновение. Ее задача – отводить поступающие осадки, и с этой задачей городские ливневки справились.

«Все ливнеприемники Водоканала работали в штатном режиме. На наиболее сложных участках вода уходила в течение 15-20 минут после прохождения пика ливня. Временно были перекрыты несколько участков дорог. Это решение принималось исключительно из соображений безопасности: проезд в момент максимального скопления воды мог создать угрозу для водителей и пассажиров», – рассказали специалисты предприятия.

КСТАТИ

А вот в селах Дагестана ливневок нет. В Гергебильском районе Дагестана после вчерашнего ливня сошли селевые потоки. Мощный селевой поток прошел прямо по улицам села Кикуни. Местные жители выложили в сеть страшное видео, где вода вперемешку с глиной и землей несется по сельским улицам.

В дагестанском селе Кикуни прошел селевой поток Видео: соцсети канал "Махачкала/Дагестан"

Ещё один сель сошёл в Гумбетовском районе на 107-м км трассы «Хасавюрт-Тлох». Дорогу перекрыли, на месте работает спецтехника. Власти предупреждают: из-за ливней в горах сохраняется угроза обвалов и камнепадов. Водителей просят быть предельно осторожными.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прогноз синоптиков неутешительный. До 19 июня включительно в регионах СКФО ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. На территории Ставропольского края действует штормовое предупреждение. В крае возможны подтопления, нарушения работы дренажных систем, повреждения кровли.

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