Благодаря поисковикам пропавшие герои Великой Отечественной возвращаются из небытия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Говорят, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли тысячи жителей Ставропольского края. Многие из них сгинули в жуткой военной мясорубке. Поэтому каждый раз, когда удаётся установить имя без вести пропавшего героя, это становится маленькой победой.

Недавно еще один герой вернулся из забытья благодаря поисковикам. 19 июня 2026 года отряд проводил работы на территории лагеря для советских военнопленных «Дулаг-205» в Волгоградской области. Среди останков красноармейцев был обнаружен смертный медальон. Благодаря работе экспертов лаборатории «Солдатский медальон» на вложенном листке бумаги удалось прочитать имя солдата - Тимофей Васильевич Аникеев 1910 года рождения.

Экспертам пришлось по крупицам восстанавливать информацию. Фото: сайт проекта "Поисковое движение на Кавказе"

Уроженец Ставропольского края был призван Будённовским РВК 25 июня 1941 года. С тех пор о нём ничего не было известно.

Из документов удалось установить, что жену бойца звали Аникеева Пелагея Ивановна (1909–1993). Она так и не дождалась мужа. У Тимофея Васильевича остался сын Аникеев Виктор Тимофеевич, родившийся 1 января 1939 года. На момент 1941 года семья проживала в селе Прасковея по улице Пролетарской, 36.

Тимофея Аникеева призвали на фронт в июне 1941-го. Фото: сайт проекта "Поисковое движение на Кавказе"

Теперь поисковики ищут родственников солдата. Ставропольское региональное отделение «Поискового движения России» призывает земляков помочь в поисках потомков Тимофея Аникеева.

«Уважаемые соотечественники! Благодаря вашей помощи нам не раз удавалось разыскать родственников красноармейцев, погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны. Вот и сейчас поисковикам очень нужна такая помощь. Давайте вернём солдата домой!», - обращаются представители организации к ставропольцам.

Контакты для связи:

Председатель совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Ставропольском крае Г. А. Касмынин

Тел.: +7-961-460-37-53

e-mail: rodnik200707@yandex.ru

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