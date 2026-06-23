Впереди у Гюльмиры — выбор профессионального пути и поступление в ведущие вузы страны. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Гюльмира Халифатова сдала ЕГЭ на 300 баллов. Она первая выпускница в Дагестане, которая получила максимальную оценку по трем предметам. Девушка не только доказала, что хорошо справляется с техническими специальностями, правильно ответив на все вопросы по профильной математике и физике, но и идеально написала экзамен по русскому языку.

Гюльмира уроженка Каспийска и выпускница Республиканского центра образования имени И.И. Ханбалаева. Девушка уже заявляла о себе на Всероссийской олимпиаде школьников. На ее счету призерство по истории, обществознанию и математике.

Но три «сотни» на главном экзамене страны – это другой уровень. Здесь мало одаренности. Здесь нужен характер, упорство и люди, которые не дадут сдаться.

«Этот феноменальный успех – результат огромного труда самой Гюльмиры и, конечно, ее учителей, которые вели ее к победе», – говорится в сообщении министерства образования и науки Дагестана.

В блестящем результате Гюльмиры «виноваты» ее учителя. Они помогали ей видеть смысл в задачах, которые она решает, искать нестандартные пути и прививали любовь к слову. Учителя ставят выпускницу в пример и хвалят ее за силу характера и упорство.

«Эти 300 баллов – наша общая победа с учителями. Они всегда были рядом, объясняли, поддерживали и верили в меня. Теперь я точно знаю: любая большая цель достижима, если просто каждый день упорно работать», – рассказала выпускница.

Теперь перед Гюльмирой открыты двери почти любого вуза страны – ей осталось только выбрать.

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