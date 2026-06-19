Думал, ящерица, оказалось – ядовитая змея: любопытство отправило ребенка в реанимацию в КЧР

Заметили змею – не трогайте ее и не провоцируйте. Фото: reptiles4all/Shutterstock/Fotodom

Обычная прогулка закончилась реанимацией для 12-летнего Азнаура их аула Хабез одноименного района Карачаево-Черкесии. Мальчик заметил крупную ящерицу (как он думал) и решил ее поймать. Приподняв рептилию, он почувствовал резкий укол в руку. «Ящеркой» на самом деле была змея, лежащая на веточке, которую школьник и принял за лапку.

Сначала Азнаур не придал укусу значения. Но через время кожа стала менять цвет. Он побежал домой.

Змеи нападают, только если чувствуют опасность. Фото: Erni/Shutterstock/Fotodom

Мама повезла сына в травмпункт. Там объяснили, что специальной сыворотки против змеиного яда у них нет, поэтому дали ему противоаллергическое и на «скорой» отправили пациента в Республиканскую многопрофильную детскую больницу. Как оказалось, очень вовремя. С момента укуса прошло уже 2,5 часа, и состояние Азнаура резко ухудшилось. Ему ввели антидот и положили в реанимацию. Вскоре состояние мальчика стабилизировалось, его перевели в обычную палату. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Врачи объяснили, почему сразу предположили, что Азнаур встретился именно с ядовитой змеей. Налицо была развернутая клиническая картина интоксикации: снижение давления и пульса, выраженный болевой синдром, тошнота, слабость, сухость во рту.

«Сыворотка нужна не всегда. После укуса может возникнуть инфицирование раны и местное воспаление, не связанное с интоксикацией. Но в подобных случая всегда главное – это не терять время и сразу обратиться к врачу. Даже если нет опасных симптомов, не исключено, что они появятся позже, все зависит от места укуса и вида змеи», – уточнили в медучреждении.

Симптомы проявились не сразу. Фото: стоп-кадр видео «Архыз 24»

Кстати, недавно аналогичная ситуация произошла в Бурятии. На берегу одной из рек мальчик заметил змею и попытался поймать. Она восприняла это как угрозу и мгновенно напала. Яд оказался настолько сильным, что состояние ребенка оставалось крайне тяжелым почти неделю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что жителей Владикавказа напугали гадюками в местном пруду. «Берегите детей и собак!» – такие сообщения распространялись в соцсетях. Но эксперты всех успокоили и объяснили, что на самом деле происходит в городском парке.

Что делать, если укусила змея

В МЧС России напоминают: последствия неправильного лечения порой опаснее самого укуса.

Запрещено:

– прижигать рану, разрезать ее для устранения яда или обкалывать раствором марганцовки;

– накладывать на пострадавшую конечность жгут;

– отсасывать ртом яд из ранки;

– употреблять алкоголь.

Необходимо:

– не паниковать;

– обездвижить конечность;

– обильно поить пострадавшего;

– как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

И, конечно, не забывайте о базовых мерах безопасности. Отправляясь в потенциально опасные места, наденьте свободные брюки из плотной ткани или джинсы, кроссовки или резиновые сапоги. Будьте внимательны: заметили змею – не трогайте ее, не провоцируйте и спокойно отойдите.

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