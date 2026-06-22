Монахини помогли ласточкам встать на крыло. Фото: стоп-кадр видео соцсети Аланского Богоявленского монастыря

Непогода на Северном Кавказе наносит ущерб не только людям. Сильные ливни и грозы, обрушившиеся на регионы в последние дни натворили немало дел: поваленные деревья, затопленные территории, обрывы ЛЭП. Под удар стихии попали и птицы.

В Аланском Богоявленском женском монастыре, что в Северной Осетии, долгие годы гнездились ласточки. Но в один день после сильной грозы с ураганным ветром сестры обнаружили разрушенное гнездо, а на земле птенцов.

«Птенцы, ещё не готовые летать, оказались на асфальте, под окнами сестринского корпуса», - рассказали монахини.

Ласточки строят свои гнёзда из глины и травинок, скрепляя всё своей слюной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мать Феофания принесла птенцов в иконописную. Это место её повседневного послушания, здесь она пишет образа. Но на несколько дней иконописная превратилась в дом для маленьких ласточек. Это были уже почти взрослые слётки, полностью оперившиеся, но еще не очень твердо держащиеся в воздухе.

Обычно птенцы ласточек появляются на свет совсем беспомощными — слепыми и голыми. В первые дни жизни они полностью зависят от родителей, которые кормят их до 500 раз в день. В гнезде обычно бывает от трёх до семи птенцов. Они быстро растут и уже через 18–20 дней после вылупления готовы к первому вылету. Но после этого им всё ещё нужна помощь родителей.

Монахини в Северной Осетии научили летать птенцов ласточек Видео: соцсети Аланского Богоявленского женского монастыря

«Каждодневные тренировки крылышек и заботливое питание по расписанию не прошли даром - и вот, спустя всего три дня, птенцы достаточно окрепли, чтобы обрести небо», - рассказали сестры в соцсетях монастыря.

Теперь молодые ласточки смогут присоединиться к стае сородичей. Для них это естественный и важный этап. Ласточки - птицы социальные, они легко объединяются в группы, и для молодых особей вливание в новую стаю, как правило, проходит естественно и безболезненно. Взрослые птицы продолжают учить молодых охотиться, а осенью они все вместе отправятся на зимовку в теплые края.

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