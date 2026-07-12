Царь-ягода: почему ставропольцам порекомендовали налечь на тутовник в июле

Тутовник бывает разных цветов. Фото: Igor Dashko/Shutterstock/Fotodom

Тутовник, шелковица, тута, тютина, морва, шахтут (шотут), что переводится как «царь-ягода»... Как только ее не называют, неизменным остается одно – огромная польза, о которой рассказали в минздраве Ставропольского края.

Тутовник – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В ней содержатся калий и магний, поддерживающие здоровье сердца и сосудов; витамин С для крепкого иммунитета; железо, препятствующее развитию анемии, и антиоксиданты, замедляющие старение и защищающие клетки. Кроме того, тутовник улучшает работу головного мозга и благотворно влияет на пищеварение.

«Ягода может вызывать непереносимость и аллергические реакции. В случае возникновения жалоб после ее употребления нужно обязательно обратиться к врачу», – напомнили в краевом минздраве.

Тутовник не только полезный, но и вкусный Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Откуда же взялось это удивительное растение? Родиной тутовника считается Восточный Китай, где его листьями кормили гусениц тутового шелкопряда (отсюда и другое название шелковица). Китай несколько тысячелетий держал в секрете производство шелка, а за попытку вывезти семена тутовника казнили. Но купцы все равно подкупали стражников и тайно вывозили драгоценный груз по Великому шелковому пути.

В Россию шелковица попала при царе Алексее Михайловиче: в 1665 году в Симбирск за саженцами отправили гонцов, а для посадки привлекли 300 стрельцов. Позже Петр I продолжил дело отца: по его указу заложили плантации на юге России, а вырубку тутовых деревьев запретили под страхом смертной казни. Со временем запрет сняли. Но с 2011 года в нашей стране вновь официально запретили вырубку и заготовку древесины шелковицы. Традиционно ее использовали для создания корпусов восточных музыкальных инструментов.

Кстати, из тутовника готовят самые разные блюда. Несколько рецептов смотрите на сайте KP.RU.