Пришлось вызывать эвакуатор: букет из 2000 роз подарили девушке из Грозного

За такой заказ никто не хотел браться. Фото: стоп-кадр видео цветочного магазина

Жительница Грозного стала обладательницей одного из самых оригинальных букетов в стране – доставлять его пришлось на эвакуаторе!

Как рассказали в цветочном магазине, у них попросили собрать композицию из 2000 красных роз, а белыми выложить буку А. Найти мастера, готового взяться за такое, оказалось сложно, пришлось даже вызывать флориста из Москвы.

Когда салон справился с заказом, встал вопрос – а как доставлять столь впечатляющий подарок размером в несколько метров? Выбор пал на эвакуатор.

Продавец поделился, что девушка осталась довольна, а вот цену букета-гиганта разглашать ему не разрешили.

Девушка подарок оценила. Фото: стоп-кадр видео цветочного магазина

«КП-Северный Кавказ» изучила цены на флористическом рынке. В среднем за отечественную розу просят 80 до 130 рублей, за импортную – от 150 до 250 рублей. Если за ну очень крупный опт клиент получил скидку, то все равно стоимость одних только роз может дойти до полумиллиона рублей. Сюда надо добавить работу мастера, упаковку, доставку...

Но, кстати, грозненский царь-букет – еще весьма скромный на фоне композиции, которую собрали в сентябре 2005 года во Франкфурте-на-Майне. Она состояла из 156 940 роз, весила свыше 10 тонн, ее длина достигла 26 метров, а ширина – шести. Немецкий букет официально включили в Книгу рекордов Гиннесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резать пришлось шашкой и на подъемнике: блогер из Нальчика удивил гостей гигантским свадебным тортом