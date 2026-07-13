Пятый класс пожароопасности и дожди с грозами: какой будет погода на Ставрополье в начале рабочей недели

В начале рабочей недели столбики термометров поднимутся до жарких +33 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чрезвычайную пожароопасность пятого класса объявили на Ставрополье. В начале рабочей недели столбики термометров поднимутся до жарких +33 градусов. При этом в некоторых районах синоптики обещают дожди с грозами – погодные качели продолжаются.

«Чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) ожидается местами в северной части Ставропольского края, в восточной части и юго-западных районах местами – высокая пожароопасность (четвертый класс) в период 13–15 часов и до конца суток 13 июля, в течение суток 14 июля 2026 года», – передает региональная РСЧС.

В связи с этим на территории края запрещается разводить открытый огонь – как в лесах и на полянах, так и на частных территориях. Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. Любая искра может стать причиной серьезного пожара. При возникновении ЧС ставропольцы могут обращаться за помощью по единому номеру экстренных оперативных служб.

Как сообщают специалисты регионального гидрометцентра, в понедельник, 13 июля, температура воздуха составит +32 градуса. Осадков в первый рабочий день не ожидается. Ветер будет слабый – 5-10 м/с. В краевой столице +29 градусов. В течение дня синоптики обещают переменную облачность.

Во вторник, 14 июля, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, а днем поднимутся до +33 градусов. Местами по краю пройдут дожди с грозами. Сильного ветра при этом не будет. Его скорость составит 6-11 м/с. В Ставрополе от +18 ночью до +30 градусов днем. Ожидаются кратковременные дожди.

Дожди продолжатся и в среду, 15 июля. В некоторых районах – гроза. Ночью – +16 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В региональном центре ночью – +16 градусов, а днем – +25 градусов.

Дожди задержатся в крае до выходных. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Погоды».

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