Забил сковородкой ради пенсии: ставрополец получил 17 лет строгого режима за убийство родной бабушки

Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае внук забил бабушку насмерть, чтобы скрыть кражу ее пенсии. Парень обчистил карту пожилой женщины, а когда испугался разоблачения, нанес родственнице восемь ударов по голове. На преступление он пошел ради 22 тысяч рублей.

Страшная история разыгралась в конце апреля 2025 года в станице Незлобной. По версии следствия, парень втихаря стащил банковскую карту своей бабушки. Пин-код он знал – женщина от внука ничего не скрывала. Молодой человек снял около 22 тысяч рублей и потратил на свои нужды.

Когда он понял, что обман в любом случае вскроется и бабушка расскажет обо всем его маме, в голове созрел страшный план. Вернувшись домой, он схватил сковороду и нанес пенсионерке не менее восьми ударов по голове, надеясь, что никто об этом не узнает. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице.

После расправы парень снял с карты оставшиеся 20 тысяч рублей. Карту выкинул.

Во время расследования выяснилось, что это не первое преступление, на которое пошел ставрополец. В ноябре 2024 года он получил доступ к телефону знакомого и снял с его счета 10 тысяч рублей.

После расправы парень снял с карты оставшиеся 20 тысяч рублей. Фото: СУ СКР по Ставрополью

Когда молодого человека задержали, он признал свою вину и рассказал подробности убийства бабушки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью, суд признан его виновным по статьям «Убийство с целью скрыть другое преступление» и «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину».

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Приговор в законную силу пока не вступил. Стороны еще могут его обжаловать.

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