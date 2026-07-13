В Дагестане после сильных дождей село Цемер оказалось отрезанным от внешнего мира Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане после сильных ливней множество населённых пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Одним из таких стало село Цемер, расположенное в высокогорье Чародинского района.

На минувших выходных здесь произошла история, вызвавшая шквал обсуждений и критики в соцсетях. Местные паблики опубликовали видео, на котором группа людей несёт односельчанина на руках по бездорожью – машина скорой помощи якобы не смогла доехать до больного из-за размытой дороги. ЦУР Дагестана позже объяснил, что произошло на самом деле.

В Дагестане мужчину с кровотечением пять километров несли на руках к вертолёту Видео: Исрафил Исрафилов

Как писали в соцсетях, у мужчины открылось желудочное кровотечение. Родственники вызвали бригаду медиков, но когда машина приехала к границе села, выяснилось, что дорога размыта. Мост, ведущий к населённому пункту, оказался разрушен.

Жители села нашли носилки и пять километров несли мужчину на руках. Часть этой истории – правда, но суть все же была искажена.

Глава республиканского ЦУР Исрафил Исрафилов объяснил, что пациенту сразу оказал первую помощь местный фельдшер, после чего его доставили в соседнее село Гилиб, где врачи стабилизировали состояние больного. Затем из Махачкалы прилетел вертолёт санавиации с бригадой реаниматологов.

Мужчину несли на носилках туда, где мог сесть вертолёт. В горах из-за паводка воздушное судно не могло приземлиться в другом месте. После этого пациента доставили в республиканский стационар. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«К сожалению, некоторые паблики предпочли показать лишь несколько секунд видео, умолчав о том, что это была часть спасательной операции. Из-за этого история о спасении человека превратилась в повод для необоснованной критики. Иногда полная картина гораздо важнее громкого заголовка», – добавили в ЦУРе.

При этом жители села Цемер уверяют: даже если эта история приукрашена, проблема всё равно есть, и она существует уже много лет. В населённом пункте никогда не было асфальта, а грунтовую дорогу, которую построили 20 лет назад, последний раз подсыпали гравием пять лет назад.

Каждый дождь для местных – испытание. Они просят власти разобраться с этим вопросом и наконец построить нормальную асфальтированную дорогу.

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