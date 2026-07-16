Лечили от ОРВИ, а умерла от пневмонии: ставропольчанка умерла на восьмом месяце беременности – суд взыскал компенсацию родным

Близкие пытались оспорить решение суда, но безуспешно. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У Ольги* была температура, одышка и кашель, который разрывал грудь. Но врач сказал: «ОРВИ, лечитесь дома». Через несколько дней жительница Степновского округа задыхалась в родильной палате, а врачи уже не могли ничего сделать. Она умерла от двусторонней пневмонии, а ребенок – от инфекции в теле матери. Суд признал: больница допустила десятки ошибок. Но денег, которые присудили в качестве компенсации, родные считают недостаточным, чтобы закрыть дыру в душе.

Все начиналось, как обычное сезонное заболевание. У матери двоих детей Ольги на 31 неделе беременности поднялась температура, появились одышка и слабость. Она обратилась в районную больницу за лечением, но врачи просто отмахнулись. С диагнозом ОРВИ она отправилась лечиться домой.

А спустя несколько дней состояние Ольги стало совсем невыносимым. Фельдшер приехала на вызов, осмотрела пациентку, но тоже допустила недочеты в своей работе. В карте вызова даже не отметили, что женщина беременна.

«Не обеспечена преемственность с медицинскими организациями при оказании скорой медицинской помощи. В поликлинику по месту жительства не передан актив для динамического наблюдения врачом терапевтом», – говорится в материалах ставропольского краевого суда.

Когда женщину все-таки госпитализировали, у нее уже была массивная двусторонняя бронхопневмония. Спасти ее можно было только в реанимации краевого центра. Но перевод не состоялся. В документах нет ни ее отказа от госпитализации, ни направления.

«Врачом терапевтом участковым не учтена длительность заболевания, не рекомендована госпитализация пациентки, не назначено рентгенологическое исследование органов грудной клетки».

Как установил Росздравнадзор, участковый терапевт применил не все ресурсы для диагностики заболевания и не оценил состояние Ольги. Сообщается, что он должен был обосновать клинический диагноз, план и тактику ведения больной.

Состояние Ольги ухудшалось. Ее поместили в обычную палату в родильное отделение, хотя должны были – в профильное. В конце концов женщина скончалась, а вместе с ней и малыш. Вскрытие показало, что ее не стало из-за внебольничной массивной двусторонней тотальной серозно-гнойной бронхопневмонии, осложнившейся тяжёлой дыхательной недостаточностью и отеком головного мозга.

Дома Ольгу ждала мать, двое детей и муж. Они подали иск в больницу и требовали наказать врачей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении врачей больницы. Потом – «Причинение смерти по неосторожности» в отношении фельдшера скорой помощи. Но оба дела закрыли.

Суд определил:

«Характер причинно-следственной связи между этими недостатками (дефектами) и неблагоприятным исходом в виде смерти – "непрямой"».

Четыре года родные пытались добиться справедливости. В 2026 году Степновский районный суд наконец встал на их сторону. Признал: больница допустила грубейшие нарушения лицензионных требований, за что её уже оштрафовали на 100 тысяч рублей. И самое главное — дефекты оказания помощи напрямую связаны с трагическим исходом.

Судья присудила каждому из пяти истцов по 300 тысяч рублей. Всего – 1,5 миллиона. Родные просили по пять миллионов и пытались обжаловать вердикт, но суд не счел такой размер компенсации морального вреда разумной и справедливой. Суд оставил без изменение решение первой инстанции.

* Имя изменено.

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