Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ессентуках и соседних населённых пунктах 21 июля временно отключили воду. Причина - планово-предупредительный ремонт на водоводе Эшкаконского гидроузла, который находится на территории Карачаево-Черкесии. Как сообщает водоканал, воды не будет до завершения работ. О точном времени окончания ремонта пока не сообщается.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 21 июля в Кисловодске без воды останутся 98 улиц, поселок и почти 7,8 тысячи абонентов. В Ессентуках под отключение попадают 2500 абонентов, детский сад, школа и котельная.
- поселок Белый Уголь;
- мкр. «Веселый»;
- ул. Набережная;
- ул. Белоугольная;
- ул. Шоссейная;
- ул. Ручейная;
- ул. Манежная;
- ул. Южная;
- ул. Дачная;
- ул. Школьная;
- ул. Северная;
- пер. Ясный.
На время работ можно подать заявку на подвоз воды автоцистоерной в диспетчерскую водоканала по тел.: 8 (87934) 6-06-26, 6-56-79.
Также без воды остаются жители поселков Нежинский, Подкумок, Урожайный, Чкалова, юго-западный район станицы Ессентукская, к которому относятся следующие улицы:
Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП
- ул. Гагарина;
- ул. Мичурина;
- ул. Механизаторов;
- ул. Будённого;
- ул. Восточная;
- ул. Западная;
- ул. Прибрежная;
- ул. Майская;
- ул. Подкумская;
- ул. Погодина;
- ул. Королёва;
- ул. Юцкая;
- ул. Радужная;
- ул. Дубовая;
- ул. Бригадная;
- ул. Баррикадная;
- ул. Курганная;
- пер. Юцкий;
- пер. Озёрный;
- ул. Маяковская;
- ул. Водопьянова;
- ул. Радужная;
- ул. Бригада 1;
- ул. Ляпидевского;
- пер. Солнечный;
- ул. Химическая;
- пер. Южный;
- ул. Дружбы;
- ул. Кавказская;
- ул. Строителей;
- ул. Степная;
- ул. Жемчужная;
- ул. Ручейная;
- ул. Цалкинская;
- ул. Курганная;
- ул. Абрикосовая;
- ул. Ясная;
- пер. Горный;
- ул. Высокая;
- ул. 6-ти Коммунаров;
- ул. Этокская;
- ул. им. Евдокима Симонова;
- ул. им. Александра Ищенко;
- ул. им. Алексея Палатиди;
- ул. им. Николая Овчинникова.
Подать заявку на подвоз воды жители могут по телефону диспетчерской водоканала: 8(87961) 5-39-73, 5-19-29.
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