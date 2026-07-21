Жители КМВ остались без воды из-за масштабного ремонта на гидроузле Эшкаконского водохранилища. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках и соседних населённых пунктах 21 июля временно отключили воду. Причина - планово-предупредительный ремонт на водоводе Эшкаконского гидроузла, который находится на территории Карачаево-Черкесии. Как сообщает водоканал, воды не будет до завершения работ. О точном времени окончания ремонта пока не сообщается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 21 июля в Кисловодске без воды останутся 98 улиц, поселок и почти 7,8 тысячи абонентов. В Ессентуках под отключение попадают 2500 абонентов, детский сад, школа и котельная.

Где в Ессентуках не будет воды 21 июля 2026, список адресов

- поселок Белый Уголь;

- мкр. «Веселый»;

- ул. Набережная;

- ул. Белоугольная;

- ул. Шоссейная;

- ул. Ручейная;

- ул. Манежная;

- ул. Южная;

- ул. Дачная;

- ул. Школьная;

- ул. Северная;

- пер. Ясный.

На время работ можно подать заявку на подвоз воды автоцистоерной в диспетчерскую водоканала по тел.: 8 (87934) 6-06-26, 6-56-79.

Также без воды остаются жители поселков Нежинский, Подкумок, Урожайный, Чкалова, юго-западный район станицы Ессентукская, к которому относятся следующие улицы:

"Нет, хозяйка, не дали еще воду". Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- ул. Гагарина;

- ул. Мичурина;

- ул. Механизаторов;

- ул. Будённого;

- ул. Восточная;

- ул. Западная;

- ул. Прибрежная;

- ул. Майская;

- ул. Подкумская;

- ул. Погодина;

- ул. Королёва;

- ул. Юцкая;

- ул. Радужная;

- ул. Дубовая;

- ул. Бригадная;

- ул. Баррикадная;

- ул. Курганная;

- пер. Юцкий;

- пер. Озёрный;

- ул. Маяковская;

- ул. Водопьянова;

- ул. Радужная;

- ул. Бригада 1;

- ул. Ляпидевского;

- пер. Солнечный;

- ул. Химическая;

- пер. Южный;

- ул. Дружбы;

- ул. Кавказская;

- ул. Строителей;

- ул. Степная;

- ул. Жемчужная;

- ул. Ручейная;

- ул. Цалкинская;

- ул. Курганная;

- ул. Абрикосовая;

- ул. Ясная;

- пер. Горный;

- ул. Высокая;

- ул. 6-ти Коммунаров;

- ул. Этокская;

- ул. им. Евдокима Симонова;

- ул. им. Александра Ищенко;

- ул. им. Алексея Палатиди;

- ул. им. Николая Овчинникова.

Подать заявку на подвоз воды жители могут по телефону диспетчерской водоканала: 8(87961) 5-39-73, 5-19-29.

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