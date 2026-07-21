В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и хулиганства. Фото: СУ СКР по Дагестану

Ссора на дороге чуть не закончилась убийством в Дагестане. Инцидент произошел днем на улице города Южно-Сухокумска. На людном перекрестке встретились давние знакомые Шамиль* и Гаджи*. У них был давний конфликт и, не выходя из машин, они снова поссорились.

Как сообщают следователи, задетый словами оппонента Шамиль решил протаранить машину Гаджи. Он дважды врезался в его автомобиль, сильно его помяв. В салоне потерпевшего были жена и маленький ребенок. Опасаясь за их жизнь, он вышел из автомобиля и стал стрелять из пневматического пистолета по авто Шамиля, чтобы остановить агрессора.

Но это только сильнее разозлило нападающего. Как говорится в материалах дела, он разогнался и переехал Гаджи, а после этого скрылся с места преступления. В его планах было убить мужчину на глазах у семьи. Но пострадавший успел вовремя увернуться – он отделался переломами обеих ног.

Гаджи отправили в больницу. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Вскоре Шамиля задержали и отправили в СИЗО.

«В Республике Дагестан фигуранту уголовного дела о покушении на убийство и хулиганстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.

Шамиля обвиняют по статьям «Покушение на убийство» (до 11 лет колонии), «Хулиганство» (до семи лет колонии) и «Умышленное повреждение имущества» (до двух лет колонии). Открытым остается вопрос, будет ли заведено дело за стрельбу в отношении Гаджи.

* все имена изменены

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