Братское кладбище советских воинов в Пятигорске. Фото: сайт Поискового движения на Кавказе

85 лет имя солдата жило только в семейных воспоминаниях. О судьбе героя Великой Отечественной семья ничего не знала. Но благодаря поисковикам история ожила. В Ставропольское региональное отделение «Поискового движения России» обратилась жительница Казани Анна Клементьева. Она просила помочь установить фронтовую судьбу и место захоронения брата своего прадеда Клементьева Леонида Георгиевича. Ставропольские поисковики взялись за дело. Долгая и кропотливая работа в архивах, изучение документов, сопоставление фактов – и жизненный путь солдата постепенно начал проясняться.

Леонид Георгиевич родился в 1911 году в селе Шеланга Татарской АССР в крестьянской семье. Учился в школе, окончил семь классов, после учёбы пошёл работать на завод в Казани. В 1933 году его призвали в армию. К 1939 году окончил курсы усовершенствования командного состава, получил звание младшего лейтенанта, женился.

6 сентября 1940 года младший лейтенант Клементьев назначен командиром стрелкового взвода 845-го запасного стрелкового полка. В этом полку Леонид Георгиевич прослужил до осени 1941 года. В октябре ему было присвоено очередное звание – лейтенант. Дальнейшую службу молодой лейтенант проходил на Кубани, в 13-й отдельной стрелковой бригаде, которая базировалась в Усть-Лабинске. Стал командиром стрелковой роты.

Красноармеец Леонид Георгиевич Клементьев. Фото: сайт Поискового движения на Кавказе

Над страной уже шестой месяц грохотала Великая Отечественная война. Захватчики быстро продвигались вглубь страны, не щадя ничего и никого. Враг рвался к Ростову-на-Дону. В годы Великой Отечественной войны он был для врага не просто крупным городом. Немецкое командование рассматривало его как «ворота Кавказа». Обладание Ростовом давало ключ к дальнейшему продвижению на юг к нефтяным месторождениям Кавказа и плодородным землям Кубани. Через город проходили все основные транспортные магистрали, ведущие на Северный Кавказ и к Волге. Остановить, задержать захватчиков было задачей Красной армии.

20 ноября 1941 года Леонид Клементьев вместе со своими сослуживцами выдвинулись на Батайск. 13-я отдельная стрелковая бригада вошла в состав 56-й отдельной армии Южного фронта.

Уже через неделю бригада приняла первое большое сражение. 28 ноября наши войска развернулись на километровом участке фронта по южному берегу реки Мёртвый Донец в районе хутора Семерниково. Уже на следующий день – наступление. Враг был силён, в атаку шли отборные части вермахта, в том числе дивизия СС «Адольф Гитлер». Но красноармейцы выстояли, и начали теснить неприятеля на запад, в сторону села Самбек.

Это был один из ключевых узлов обороны на южном направлении. Село находилось у подножия Самбекских высот – господствующей точки, ключа к обороне всего Таганрога. Сегодня на месте этих боёв создан мемориальный комплекс «Самбекские высоты» – один из главных символов мужества защитников южных рубежей страны.

Мемориал «Самбекские высоты» - памятник мужеству советских воинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самбек стал важной частью линии обороны, которую немцы создавали с 1941 по 1943 годы. Немцы превратили этот рубеж в часть мощнейшего оборонительного вала – Миус-фронта – целой системы дотов, дзотов, траншей и минных полей. Гитлеровцы считали эту систему неприступной и верили, что она остановит Красную армию.

В течение последующих двух недель 13-я отдельная стрелковая бригада совместно с частями 343-й стрелковой дивизии вела бои за село Самбек. Почти ежедневные атаки без надежного огневого подавления обороны успеха не приносили. Заметно росли потери. Именно в одном из этих боёв, 14 декабря 1941 года, лейтенант Клементьев получил тяжёлое ранение. 17 декабря тяжело раненого офицера доставили в эвакуационный госпиталь №3799 города Пятигорска.

В этом здании в Пятигорске находился эвакуационный госпиталь 3799. Фото: сайт Поискового движения на Кавказе

Здесь, в городе-курорте, с первых дней войны были развёрнуты десятки эвакогоспиталей на базе санаториев и домов отдыха. Врачи делали всё, чтобы спасти бойцов. Но ранение оказалось смертельным. Леонид Георгиевич Клементьев умер в госпитале 18 декабря. Его похоронили на кладбище у подножия горы Машук.

Запись из книги погребения умерших бойцов. Фото: сайт Поискового движения на Кавказе

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