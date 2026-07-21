Спустя долгие годы пара исполнила свою мечту и сыграла свадьбу. Фото: стоп-кадр видео

В Грозном прошла необычная церемония бракосочетания в кавказско-африканских традициях. Абдула Камара и Фатима Силла познакомились еще 8 лет назад в Гвинее. Это почти в 7000 км по прямой от Чечни!

Он преподавал в университете, она была его студенткой. Все эти годы Абдула твердил – я обязательно на ней женюсь! Когда Фатима уехала учиться во Францию, многие говорили, что отношения обречены. Но пара смогла преодолеть расстояние и финансовые трудности.

Молоко в Африке символизирует новую светлую жизнь. Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Вайнах»

Год назад Абдула и Фатима решили продолжить обучение в России. Судьба привела их в Чеченский педагогический университет.

Молодым людям так понравилось в Грозном, что здесь они и решили сыграть свадьбу.

«Когда мы познакомились, у меня ничего не было. Она никогда не просила красивых вещей, новых телефонов. Обещала быть со мной, куда бы я ни поехал. Эта преданность покорила меня. Теперь я самый счастливый человек на Земле, я сдержал свое слово и осуществил главную мечту – женился на девушке, ценнее которой нет ничего на свете. Даже если бы мне предложили золото или бриллианты, я бы не согласился. Все, что мне нужно, это она!» – поделился Абдула.

Его супруга скромно ответила: «У меня нет слов. Муж все сказал за меня».

Младенец на свадьбе – африканская традиция. Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Вайнах»

На торжество собрались около 50 гостей. Среди них были как студенты из разных африканских стран, обучающиеся в Грозном, так и чеченцы, с которыми Абдула и Фатима успели сдружиться.

Сначала молодожены, исповедующие ислам, заключили брак по мусульманскому обычаю (никах), затем официально расписались, а после выкупа невесты (в Африке тоже есть такой обычай) поехали в ресторан.

В режиме онлайн за свадьбой наблюдали многочисленные родственники супругов на их родине. Там тоже устроили большой праздник.

Не обошлось без зажигательной лезгинки...

и африканских мотивов. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей (limdaa.d)

Организаторы церемонии органично переплели кавказские и африканские традиции. Например, молодоженам преподнесли бокалы с молоком – так в Африке желают, чтобы в жизни новоиспеченной семьи наступила белая полоса, а также дали подержать на руках младенца, чтобы у пары было много детей. Конечно же, не обошлось без танцев – ритмичные африканские движения сменялись зажигательной лезгинкой.

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