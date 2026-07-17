Последние дожди перед пеклом: какой будет погода на Ставрополье в выходные

Грозы и ливни снова задерживаются на Ставрополье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Грозы и ливни снова задерживаются на Ставрополье. В выходные синоптики обещают местами кратковременные осадки. Температура воздуха при этом поднимется до +31 градуса. Ветер будет спокойным – сильных порывов не ожидается.

Неблагоприятных метеорологических явлений в Ставропольском крае не обещают. Штормовое предупреждение, действующее в регионе с начала рабочей недели, пока не продлили. Пожароопасность в лесах тоже будет в пределах нормы. Только в нескольких округах она достигнет трех баллов, то есть среднего уровня.

В пятницу, 17 июля, столбики термометров поднимутся до +27…+32. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Местами обещают кратковременный дождь с грозой. В краевой столице до +29 градусов и небольшие осадки.

В субботу, 18 июля, ночью +15 градусов, а днем воздух прогреется до +31 градуса. Кратковременные дожди с грозами продолжатся. А вот ветер успокоится. Его скорость составит всего 6-11 м/с. В Ставрополе осадков не прогнозируется. Ночью – +17 градусов, днем – +28 градусов.

В воскресенье, 19 июля, снова дожди, грозы и пасмурная погода. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов, а днем поднимутся до +31 градуса. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В региональном центре от +16 ночью до +29 градусов днём. Солнечно и без осадков.

Настоящая жара начнется на Ставрополье с понедельника. Осадков местные жители не увидят минимум до четверга, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Напомним, в грядущие выходные в Ставрополе состоятся сразу две продовольственные ярмарки. В субботу свежие фрукты, овощи, зелень, мед, мясо, молочную продукцию можно будет приобрести на улице Васильева, 35/1, а в воскресенье – на площади 200-летия.

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