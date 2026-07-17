«Стали цепляться из-за цвета линз»: девушка пырнула ножом жителя Дагестана, сделавшего замечание ее подруге

В Каспийске девушка ранила ножом мужчину, заступившись за подругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Каспийска разбираются в обстоятельствах уличной потасовки, которая закончилась ножевым ранением. Всё случилось накануне, 16 июля, на улице Ильяшенко. Вечером в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанёс колото-резаные раны в спину 34-летнему местному жителю.

Полиция оперативно установила личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя девушка.

По её словам, всё началось со словесной перепалки. Незнакомые парни сделали замечание по поводу внешности её подруги. Девушка не смогла промолчать и вступилась за приятельницу.

«Они стали к ней цепляться из-за цвета ее линз. Я в стороне стоять не стала, сразу сказала: "Какое вам дело до цвета ее линз?"».

Диалог практически сразу перерос в конфликт, а после – в драку.

Подозреваемая утверждает, мужчина ударил её первым – пнул ногой в живот и висок, из-за чего она и достала нож.

«Не разберёшься, кто тут прав, а кто виноват. Ясно только одно: слова прозвучали и забылись, а ножевые ранения остались. Как доказательство», – написала пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход расследования взят на контроль.

Тем временем история получила неожиданный общественный резонанс. После публикации в соцсетях Гаяны Гариевой в правоохранительные органы стали поступать сообщения от пользователей с предложением помочь девушке и оплатить услуги хорошего адвоката.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru